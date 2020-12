Ricardo Papadopulos “no tenía registro porque no sabe leer ni escribir” aseguró su abogado

“Cuando le pidieron hacer el examen psicotécnico, no pudo dibujar porque no fue al colegio. Lo bocharon y lo mandaron al psicólogo”, reveló el defensor de Ricardo Emanuel Papadopulos.

Ricardo Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años detenido por atropellar y matar a un chico de 4 años y dejar gravemente herida a su madre en el barrio porteño de Flores, nunca tuvo registro de conducir ya que “no sabía escribir ni leer”.

Así lo reveló su abogado, Roberto Herrera. “Me dijo que lo bocharon. Cuando le piden hacer el examen psicotécnico, él no pudo dibujar porque no fue al colegio y no sabe escribir ni leer. Lo bocharon por eso y lo mandaron al psicólogo”, detalló.

De todos modos, Herrera afirmó que esto “no va a cambiar su situación”. “No está tipificado que por no tener registro va a tener otra calificación u otra condena”, remarcó.

En diálogo con A24, el letrado reconoció que la situación de su defendido “es complicada” y precisó que “el agravamiento que él tiene es por no haberse quedado en el lugar a asistir a las personas que había atropellado”.

Sobre las demoras del joven para entregarse, Herrera dijo que Papadopulos “estuvo prófugo porque le dio mucho miedo el hecho de no tener registro” y aseguró que el detenido no supo el “desenlace” fatal del accidente. “Se esteró el día siguiente cuando salió en los medios”, relató.

Las declaraciones del abogado de Papadopulos, surgen horas después de que su padre, en una entrevista a C5N, realice polémicas declaraciones en defensa de su hijo: “mi hijo estaba manejando, no fue a robar, no mató a un angelito de dios de 4 años. Tuvo la mala suerte de atropellar”, sostuvo en un pasaje de la entrevista.