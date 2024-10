Riquelme rompió el silencio y confesó por qué se metió a separar a los hinchas de Boca y la Policía

En un hecho sin precedentes en la historia del futbol argentino, el presidente de Boca se metió en medio de la platea para evitar una pelea entre la policía y los hinchas xeneizes.

Pocas veces el resultado en un partido de fútbol queda apartado en un segundo plano, y lo de ayer entre Boca y Gimnasia por la Copa Argentina no fue la excepción, pero se dio una particularidad nunca antes vista: el presidente xeneize Juan Román Riquelme se metió en el medio de la tribuna a frenar a la barra bostera.

La imagen está recorriendo el mundo, y será histórica, porque estamos hablando de un conflicto entre hinchas de Gimnasia y la barra brava de Boca donde tuvo que intervenir la policía mediante gas lacrimógeno y balas de goma. Poco le importó a Román que puso su cuerpo en medio de los disturbios para poder separar, y sobre eso el presidente de Boca habló este jueves en Radio 10 (AM 710) en el programa “Argenzuela” conducido por Jorge Rial.

“En el entretiempo sucedió lo que vieron todos, yo estaba mirando la situación desde arriba, iba avanzando y me salió bajar. Soy hincha de mi club, amo a mi club, a la gente”, comenzó diciendo Román que, casualmente, el palco donde estaba ubicado se encontraba justo por debajo de la zona de los disturbios.

Luego agregó: “Siempre siento que tenemos que ayudar para que entendamos que es deporte. También a veces como criticamos mucho a los hinchas de cualquier equipo, que es lo más fácil, criticamos a la Policía que es lo más fácil, tengo que agradecerles, cuando bajé y hablé con ellos, entendieron que habían chicos, mujeres, pidieron disculpas de las balas de goma que tiraron”.

Recapitulando, Riquelme, al ver los disturbios entre los hinchas xeneizes y la policía, saltó a la platea sin pensarlo demasiado. Los barras bravas habían logrado abrir uno de los portones que separaban a ambas facciones de hinchas de clubes y recorrieron 90 metros para enfrentarse con los hinchas del Lobo Platense. En el medio, se interpuso la policía y Román puso el lomo, para pedirle a la gente que comience a retroceder: “Los hinchas de la platea entendieron que teníamos que ayudar, y los barras detrás del arco nuestro llegaron a ese lugar y tengo que darle las gracias, se acercaron hasta ahí y me ayudaron para que la gente se calme y cuiden a los hinchas de Boca. Así como a veces se les critica mucho, hoy hay que darles las gracias”, relató el presidente, que además contó con la ayuda de Marcelo “Chelo” Delgado, Raúl Cascini y Mauricio “Chicho” Serna, todos integrantes del Consejo de Fútbol.

Una de las tantas imágenes que se viralizó ayer corresponde al primer hincha que se percata de la presencia del 10 y corre a abrazarlo, y a pesar de un breve intercambio de palabras, Román siguió avanzando entre medio de la gente para poder separarlos de la policía: “El hombre cuando me vio, me abrazó y me dijo ‘salí de acá que te van a lastimar’, es maravilloso. El hincha de Boca es increíble conmigo”, confesó Román.

Riquelme finalmente concluyó: “Si tengo que pararme adelante para que no lastimen a los hinchas, lo voy a hacer todos los días, es parte de mi vida”.