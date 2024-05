River goleó a Belgrano y tiene puntaje perfecto en el arranque de la Liga Profesional

Triunfo 3-0 del Millonario en su segundo partido en el Monumental. Goles de Echeverri, Colidio y Solari.

River goleó a Belgrano de Córdoba en el Monumental: triunfo 3-0 del equipo de Martín Demichelis con goles del Diablito Echeverri, Facundo Colidio y Pablo César Solari.

El Millonario derrotó al Pirata sin despeinarse y tiene puntaje ideal en el arranque de la Liga Profesional: seis puntos en las primeras dos fechas, seis goles a favor y ninguno en contra.

El entrenador ensayó una rotación pensando en el trajín, no de Copa Libertadores pero sí de Copa Argentina. En ese contexto tuvieron minutos Fonseca, Simón y el propio Solari.

Colidio entró por el colombiano Borja en el complemento y tardó apenas unos minutos en facturar. El ex Boca sigue de buena racha: en los últimos ocho partidos lleva ocho goles y una asistencia.

El de la foto es Facundo Colidio, que lleva 8 GOLES en sus últimos 8 partidos jugados con River:

⚽️ vs. Nacional.

⚽️⚽️⚽️ vs. Instituto.

⚽️ ñ vs. Nacional.

⚽️⚽️ vs. Central Córdoba.

⚽️ vs. Belgrano.

Un animal. 🔥 pic.twitter.com/JP0MOIyi1n

