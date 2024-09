River vs Colo-Colo por los cuartos de final de la Copa Libertadores: horario, TV y posibles formaciones

El Millonario buscará avanzar de fase con su gente en el Monumental y recibirá a Colo Colo a partir de las 21:30.

Con un gran envión anímico después de la victoria en el Superclásico frente a Boca Juniors el sábado, ahora River Plate tendrá otro partido clave porque luego del 1-1 en la ida, esta noche recibirá a Colo-Colo por la vuelta de los Cuartos de Final de la Copa Libertadores donde buscará quedar entre los mejores cuatro del certamen continental y soñar con un nuevo título. Por eso mismo, a partir de las 21:30 se espera un verdadero partidazo en el Estadio Más Monumental.

Respecto al equipo que pondría en cancha Marcelo Gallardo, el entrenador rojiblanco obviamente no tendrá a Paulo Díaz que fue expulsado en Santiago y su reemplazante será Leandro González Pirez aunque igualmente el Muñeco tiene una duda. Esto sucede porque Maximiliano Meza se encuentra a disposición y entonces Facundo Colidio pelea por el lugar de Nacho Fernández o Claudio Echeverri. Luego el resto del once sería el mismo salvo estos ingresos del central y el delantero.

Por el lado del Cacique, hubo una gran ventaja y es el tiempo de descanso porque tuvo una semana entera para recuperarse tras la ida ya que durante el fin de semana no hubo competencia en el fútbol chileno. Jorge Almirón también tiene un cambio obligado por la expulsión de Maximiliano Falcón y el argentino Emiliano Amor pica en punta para ser el reemplazante. Con esta modificación, el ex entrenador Xeneize no tocaría más la formación tras quedarse conforme con lo hecho la semana pasada.

📍Entrenamiento en el Mâs Monumental.



🔜🆚 Colo-Colo. pic.twitter.com/U9czP9ANuE — River Plate (@RiverPlate) September 24, 2024

Probables formaciones de esta noche:

River Plate : Armani; Bustos, Pezzella, González Pirez, Acuña; Kranevitter, Simón, Fernández o Echeverri, Meza; Colidio y Borja.

: Armani; Bustos, Pezzella, González Pirez, Acuña; Kranevitter, Simón, Fernández o Echeverri, Meza; Colidio y Borja. Colo-Colo: Cortés; Isla, Saldivia, Amor, Wiemberg; Pavez, Gil; Vidal, Palacios, Cepeda; Correa.

Datos del encuentro: