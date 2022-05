RobertDeNiro le negó la foto a una fan enArgentina y el video se hizo viral

La chica estuvo en el mismo restaurante que el actor y su familia, pero se llevó una gran desilusión cuando le pidió un recuerdo del momento.

La grabación del momento generó todo tipo de opiniones en las redes sociales (Foto: Twitter/flor_vip).

Robert De Niro llegó a la Argentina para grabar una serie con Luis Brandoni y en sus momentos de descanso aprovechó para degustar distintas exquisiteces en el restaurante del hotel en donde se alojó. Allí fue sorprendido por una fan que le pidió una foto, pero él se negó y el momento quedó registrado en un video que se hizo viral y generó todo tipo de comentarios en las redes.

“Robert De Niro me dijo que no a la foto. Malísimo. Tachado de la lista”, se le escuchó decir a la mujer en la grabación. Algunos de sus seguidores le explicaron que el comportamiento de actor seguramente se debió a su cansancio y a que estaba comiendo en familia, pero ella retrucó que la novia la increpó y le dijo que era una grosera.

La usuaria aclaró que se dirigió al lugar porque sabía que la estrella de Hollywood se encontraba allí y una persona le explicó que tenía pensado hacer lo mismo, pero que después de ver la actitud de De Niro con ella prefirió abandonar el sueño de verlo cara a cara.

«No, no, no»: Robert De Niro se negó a sacarse una foto con una fan en la Argentina. (Foto: Twitter/flor_vip)

Robert De Niro ya filma en la Argentina con Guillermo Francella y Luis Brandoni

El lunes, Robert De Niro fue visto junto a Luis Brandoni saliendo del Museo Nacional de Bellas Artes. El estadounidense es un enamorado de la Argentina: cuando estuvo por primera vez en el país en 1981 para presentar la película Toro Salvaje de Martin Scorsese quedó encantado y no dudó cuando le acercaron una propuesta para regresar.

El proyecto de Mariano Cohn y Gastón Duprat ya se está filmando desde fines de abril. “La serie se llama Nada. Es un poco el personaje que voy a hacer yo. Es muchas y tantas cosas que, en definitiva, no es nada. Un amigo, que es experto en gastronomía y que escribe libros, va a venir a la Argentina a entregar el último libro que va a escribir el personaje mío”, explicó Brandoni en pantalla de eltrece. Ese amigo extranjero, justamente, es el personaje que encarnará De Niro que ayudará a su viejo conocido Manuel (Brandoni) a sobrellevar una crisis personal extrema.

Robert De Niro ya está en Buenos Aires. (Foto: RS Fotos / The Grosby Group)

Luis Brandoni contó su relación con Robert De Niro: “Fuimos a su casa a pasar Nochebuena”

De visita en Implacables (El Nueve), Luis Brandoni reveló detalles de su amistad con Robert De Niro: “Lito Cruz fue a verlo a una obra de teatro, después le pidió los derechos que por supuesto se los cedieron. Un día la puso en escena, entonces le hizo saber que tal día de tal año se iba a estrenar, y así apareció Bobby en Buenos Aires para ver la función. A partir de ahí lo conocí y nos hemos visto en distintas oportunidades”, explicó.

Luis Brandoni, Robert De Niro y Lito Cruz, juntos en La Casa del Teatro. (Foto: Twitter @gustygodoy)

Tras conocerlo, viajó a filmar Made in Argentina en 1986.Luis compartía escena con un actor norteamericano que fue a cenar a un restaurante que era de Robert De Niro. “Le preguntó qué hacía por allá, y este actor le contó que estaba filmando con un tal Brandoni y De Niro le dijo: ‘¡Brandoni! Decile que me llame’. Este muchacho no podía creer y al día siguiente vino a decirme que llamara a De Niro”, contó aún sorprendido por el gesto de su amigo y colega, a quien definió como “una persona normal”.