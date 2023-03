Robert Pattinson vivió un momento incómodo cuando fue a cenar en Palermo

El actor vino a Buenos Aires a acompañar a su novia Suki Waterhouse que se presentará en una de las fechas del Lollapalooza.

Desde hace un par de días, el actor Robert Pattinsonestá en la Argentina. Su objetivo es conocer un poco a Buenos Aires, mientras acompaña a su novia, Suki Waterhouse, que cantará en el Lollapalooza. Por eso, el protagonista de The Batman estuvo conociendo algunos lugares gastronómicos de Palermo y, en uno de ellos, pasó un momento muy incómodo.

A poco de llegar a la Argentina, Pattinson visitó una reconocida parrilla que está catalogada como una de las mejores del mundo. Esa imagen recorrió las redes en segundos y visibilizó que el actor había venido al país.

Cómo fue el incómodo momento que Robert Pattinson vivió en una pizzería de Palermo

El problema para el protagonista de la saga Crepúsculo ocurrió el jueves por la noche. Robert Pattinson estuvo junto al grupo con el que vino al país en una pizzería de autor ubicada en la calle El Salvador al 6000.

Luego de cenar, mucha gente se agolpó en la puerta de Atte. Pizzería Napoletana para sacarle fotos al artista, que intentaba pasar desapercibido. Rodeado de cámaras, Pattinson caminó de manera veloz desde la puerta del lugar, hasta que algunos fotógrafos se interpusieron en su camino.

Robert Pattinson viajó a la Argentina para acompañar a su novia (Foto: Captura Twitter / Ailana169 – REUTERS / Tom Nicholson)

“¡Ey, por favor, respeto!”, exclamó alguien del grupo que acompañaba a Pattinson. “¡Bienvenido, Robert!”, gritó una fanática. “¡Te amo!”, dijo otra. “Welcome to Buenos Aires (bienvenido a Buenos Aires)”, le dijo otra chica, mientras el actor siguió caminando hacia su vehículo. A los pocos segundos, se fue del lugar.

Robert Pattinson estuvo en una pizzería de Palermo. (Foto: Rsfotos/GrosbyGroup)

El protagonista de The Batman viajó para acompañar a su Suki Waterhouse. La modelo, actriz y cantante se presentará en el festival Lollapalooza este viernes a partir de las 15:15 en el escenario Samsung.

La historia de amor entre Robert Pattinson y Suki Waterhouse

Aunque se mantienen alejados de las cámaras, Robert Pattinson y Suki Waterhouse comenzaron su relación en 2018. En diciembre de 2022 se mostraron juntos en público de manera oficial durante el desfile de la nueva colección otoño-invierno de Dior que se realizó en Egipto.

“Estoy sorprendida de estar tan feliz con alguien durante casi cinco años”, aseguró recientemente la cantante en diálogo con The Times. Además, aseguró: “Siempre estoy increíblemente emocionada cuando veo su nombre aparecer en mi teléfono o incluso un mensaje de texto, y creo que él siente lo mismo por mí. Siempre tenemos mucho que decir y lo encuentro hilarante”.

Suki Waterhouse en la alfombra roja de los Fashion Awards 2022 (Foto: REUTERS/Henry Nicholls).

Además de hacer música, Suki es una de las protagonistas de la serie de Amazon Prime Daisy Jones & The Six. Durante la entrevista con The Times, la modelo comentó que intentó recibir la ayuda de su novio para mejorar sus dotes actorales: “Rob definitivamente no está recibiendo consejos míos sobre actuación, pero por supuesto intentaré que me ayude con una audición antes de que se duerma en el sillón”.

Mientras que Waterhouse estuvo anteriormente en una relación con el actor Bradley Cooper, Pattinson fue pareja de Kristen Stewart, la coprotagonista de Crepúsculo, ambas relaciones de muy alto perfil. Esta razón los llevó a tener un noviazgo alejado de las cámaras.