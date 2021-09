Rocío Marengo explotó de furia contra Eduardo Fort en vivo en Showmatch: “Ocho años te banqué, chau flaco”

Angustiada y entre lágrimas, se refirió a su relación con el empresario y le reclamó que jamás la acompañó al piso de “La Academia”.

Este martes Rocío Marengo se presentó en “ShowMatch, La Academia” (El Trece) en el “ritmo del jurado”. Pese a haber hecho una buena performance y haberse llevado un excelente puntaje, la participante no pudo evitar quebrarse y en el aire del programa hizo un duro descargo contra su pareja, el empresario Eduardo Fort. “Ocho años te banqué, Eduardo”, exclamó.





Como en cada gala, Rocío llevó alegría a la pista, donde bailó y obtuvo una buena devolución por parte de los jurados. Sin embargo, no pudo ocultar que estaba movilizada. “¿Estás bien?”, le preguntó Marcelo Tinelli.

“Sí, estoy feliz de estar acá, pero dándolo todo, exponiéndonos mucho a lesiones, y bueno, me emociona que reconozcan que uno trata de darlo todo. No soy bailarina, es obvio, pero venimos de una semana de mucho trabajo”, expresó la artista que reconoció que hoy hasta último momento estuvieron ultimando detalles de la coreografía para cautivar a todos.

Cuando estaba por marcharse con 34 puntos, Marengo se acercó a Tinelli y habló a corazón abierto sobre su relación con Eduardo. “Capaz que no entienden. La verdad que estoy hace ocho años en pareja y también estoy colapsada de estar remando, tratando de salvar una relación… Está todo bien, pero estoy hace ocho años acompañando y no es capaz de venir a acompañarme. Se hace el que me apoya y estoy harta, re podrida”, lanzó entre lágrimas.

“Ocho años que estoy al lado de él, bancando a la ex que me salió a putear por todos lados, a tratarme de prostituta. Soy su mujer hace ocho años y no es capaz de venir a bancarme. ¿Le da vergüenza? Me mintió, me dijo que porque no tenía la vacuna no iba a venir, se fue a Estados Unidos un mes a rascarse las pelotas, a ponerse la vacuna y no es capaz de venir”, señaló indignada y sostuvo que no hace más que remar sola.

Luego destacó que está feliz de la familia ensamblada que formaron, pero apuntó nuevamente contra él. Mirando fijo a cámara, le advirtió: “Ocho años te banqué. Estoy hasta acá de todo, de tus tiempos, de tus bolas pesadas… No lo merezco”.

“Es un hombre que después de ocho años no se la banca por mí y yo me banqué todas. Él por mensaje feliz y enamorado, pero no es eso: le pedí que por favor esté parado acá… ¿No querés venir? Chau, flaco”, concluyó.

Acto seguido se abrazó con el conductor y con cada uno de los miembros del jurado. A modo de cierre explicó que le molesta mucho que remarquen que es la novia de Eduardo Fort: “Yo soy Rocío Marengo, la remé un montón y estoy acá porque soy yo. Si él está enamorado como dice, que venga a acompañarme”.