Rocío Oliva reveló que tiene novio

Rocío Oliva

Tras su separación de Diego Maradona, la panelista confirmó que está apostando nuevamente al amor y que está «muy bien».

Rocío Oliva confirmó que apostó nuevamente al amor luego de haberse separado de Diego Maradona. En «Polémica en el bar», donde es panelista, brindó detalles de su nueva etapa y la felicidad que tiene: «Estoy bien. Encontré a un hombre que es compañero, que me da para adelante en todos mis proyectos tanto en lo laboral como en lo personal y es mi confidente».

Además, señaló la enorme confianza que tiene con su nueva pareja: «Todo lo que me pasa se lo consulto y por suerte, todos los consejos que me va dando después resultan que son como él me decía y eso hace que cada vez le consulte más. Más allá de todo, de estar enamorada y conociéndolo, porque uno está en una etapa de enamoramiento y empezás de a poco».

Por otro lado, destacó que aún no vive con su pareja: «No porque él está trabajando y yo también y es un poco complicado. Igual, yo le dije en un momento ‘hubiésemos pasado una parte de la cuarentena juntos’. Salió en una charla la posibilidad de pasar la cuarentena juntos para conocernos más, aunque sea una etapa. Yo le dije que sí y después quedó ahí. Después se lo recordé de nuevo, pero no vivimos juntos».