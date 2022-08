Romero: “Hay que terminar con los permisos para gastar y endeudarse”

El senador salteño votó en contra de la iniciativa del Consenso Fiscal y la prórroga de blanqueo de capitales. “Desde hace décadas venimos gastando más de lo que tenemos generando déficit», manifestó.

El senador nacional Juan Carlos Romero votó esta tarde en contra de los proyectos de ley sobre el Consenso Fiscal y la prórroga del blanqueo de capitales para el sector de la construcción. En ese sentido, Romero advirtió: “Hay que terminar con los permisos para gastar y endeudarse”.

“Desde hace décadas venimos gastando más de lo que tenemos generando déficit; eso genera un endeudamiento por emisión. Este Gobierno recién advirtió que debe ordenar este país”, precisó. Sin embargo, advirtió que “el kirchnerismo profundizó la dilapidación de recursos”.

Respecto del proyecto de Consenso Fiscal aprobado esta tarde, Romero advirtió: “Estos pactos fiscales son una especie de permisos para gastar y endeudarse. Siendo gobernador de Salta nunca he firmado un pacto fiscal que tenga que ver con achicamientos de atribuciones”.

Luego, agregó: “Hoy los gobernadores están obligados a mendigar obras que no tienen con qué financiarlas. Es inadmisible que como condición para el pacto fiscal sea obligatorio renunciar a cualquier reclamo. Eso es traición a la patria para cualquier gobernador”.

“Si este pacto se firma le van a encontrar la vuelta para seguir aumentando los impuestos. Para muchos, gobernar dando es mucho mejor que gobernar ordenando. Pero estamos matando a la producción y es ahí cuando salen las ideas autoritarias”, precisó.

En otro pasaje de su alocución, Romero se refirió al incremento del gasto público como así también a los desincentivos a la producción, al señalar: “El Estado tiene que dejar de ser el freno que ahoga la actividad. No hay estímulos ni para producir ni para invertir. No nos podemos financiar afuera, nos endeudamos en peso y ¿a quién se le saca la plata? A la gente. Los grandes acreedores somos los argentinos. Acreedores de esos bonos con tasas increíbles, que son recursos que no van al sector privado”. Como contracara, recordó: “Del 2001 al 2015 creció el empleo público un 83%, 2 millones de personas más”.

Por ese motivo, el senador nacional propuso: “Recuperemos el ordenamiento y tengamos estabilidad. Ojalá que el equipo económico nuevo tenga buena visión”.

“Espero que este gobierno haga el reordenamiento que tienen que hacer, como lo hicieron otros países como Grecia, Italia e Israel. Además, espero que algún día se haga con acuerdo de todas las fuerzas políticas”, concluyó.