Rossi insiste en que los iraníes son entrenadores de vuelo y relativizó la advertencia de Paraguay

El titular de la AFI aseguró que la tripulación de la aeronave venezolana no tenía restricciones ni alertas. Y cuestionó la afirmación del secretario de Inteligencia paraguayo sobre las presuntas conexiones de Gholamreza Ghasemi con un grupo terrorista.

Contrariamente a las alertas que llegan desde la inteligencia de Paraguay, el Gobierno nacional descarta que Gholamreza Ghasemi, piloto iraní del avión venezolano retenido en Ezeiza, tenga vínculos con el terrorismo. Así lo afirmó Agustín Rossi, titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

“A los argentinos le digo, tranquilos. Hasta hoy está todo bien”, dijo el funcionario en declaraciones a Radio Mitre y aseguró que el vuelo no tenía restricciones ni alertas.

Rossi insistió en su versión de que los ciudadanos iraníes “les estaban enseñando a volar” a los venezolanos con los que integraban la tripulación del avión de la empresa Emtrasur, filial carguera de Conviasa, la aerolínea estatal del país gobernado por Nicolás Maduro.

“Me bardearon todos por lo que dije, pero no me arrepiento. Fui muchos años ministro de Defensa. Sé de lo que hablo”, dijo el titular de la AFI. Días atrás había afirmado a C5N: “Los iraníes que estaban dentro del avión son instructores. Estaban instruyendo a dos tripulaciones para ese avión”.

En el mismo sentido, minimizó las declaraciones del titular de la Secretaría de Inteligencia de Paraguay, quien aseguró este viernes que Gholamreza Ghasemi, piloto iraní del avión inmovilizado, tiene conexiones con las Fuerzas Quds, organización calificada como terrorista por los Estados Unidos.

“Lo que el ministro paraguayo dice es que recibió información de una agencia que dice eso, pero no cita información puntual que lo acredite; nosotros no hemos recibido nada en ese sentido”, dijo.

Por qué Agustín Rossi no quiere ir al Congreso a declarar por el avión iraní retenido en Ezeiza

“Somos dirigentes políticos que tenemos muchos años encima. ¿Nos vamos a prestar al circo? Si me dicen que vamos a ir al Congreso y va a haber una cantidad de preguntas ordenadas y nos vamos a escuchar…”, sostuvo al ser consultado sobre el rechazo al planteo de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados.

Tras subrayar que la situación originada a partir de la llegada del avión de Emtrasur Cargo con tripulantes venezolanos e iraníes se encuentra en manos de la Justicia, Rossi remarcó que “a nadie se le escapó la tortuga” al dejar ingresar la aeronave.

Finalmente, el titular del organismo espía explicó que la petrolera YPF no le cargó nafta al Boeing 747-300M porque “resguardó sus propios intereses porque opera en Estados Unidos”. “Hasta hoy está todo en orden. La Argentina está investigando y está actuando la Justicia”, concluyó.

La advertencia del ministro paraguayo sobre el iraní que pertenecería a un grupo terrorista

Los presuntos pilotos del avión retenido. A la derecha, Gholamreza Ghasemi. (Foto: Twitter)

Un ministro de Paraguay afirmó que el piloto del avión venezolano-iraní retenido en Ezeiza pertenece a las Fuerzas Quds, una organización considerada terrorista por los Estados Unidos. Según Esteban Aquino, titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI), el capitán Gholamreza Ghasemi integra el grupo paramilitar de la Guardia Revolucionaria de Irán.

“De acuerdo a lo que sabemos y confirmaron agencias aliadas, es que se trata de una persona vinculada al Quds. No es parecido, homónimo ni nada. No hay ninguna duda. Es preocupante”, sostuvo el funcionario en declaraciones a radio ABC Cardinal 730 AM.