Rumbo a lo desconocido:En 2 díasArgentina apoyó a Venezuela,se aleja delMercosur y ningunea alFMI

Los acontecimientos negativos de la última semana en el ámbito de la política internacional despertaron el rechazo de sectores opositores Semana complicada para el Gobierno argentino en materia deelsumado a lahan lesionado la imagen del país en el exterior a la vez que aíslan a la Nación.

En tan solo una semana el Gobierno le dio un espaldarazo a la dictadura de Nicolás Maduro al retirarse del Grupo de Lima, una alianza de estados que busca una salida pacifica a la situación política en el país caribeño; empantanó las negociaciones con el FMI luego de que fuera la propia vicepresidente, Cristina Kirchner, quien asegurase que Argentina no puede pagar la deuda porque no tiene plata a la vez que busca poner ella las condiciones para repagar el préstamos de 45 mil millones de dólares; y ahora tensó la fina cuerda de la que pende el Mercosur tras invitar al presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a retirarse del proceso de integración si considera que Argentina es un obstáculo para el desarrollo económico del país.

La delicada situación que atraviesa la política exterior argentina a raíz de estos sucesos, no fue pasada por alto por la oposición que salio a mostrar su descontento y preocupación por lo que está sucediendo con la imagen del país en la región y el mundo. Uno de ellos fue el diputado del PRO Luciano Laspina: “Romper con el MERCOSUR. Romper con el Grupo de Lima. Romper con el Fondo. Romper con el mundo. Romper la Argentina. Y todavía faltan dos años y 8 meses”, publicó en su cuenta de Twitter.

Romper con el MERCOSUR. Romper con el Grupo de Lima. Romper con el Fondo. Romper con el mundo. Romper la Argentina. Y todavía faltan dos años y 8 meses. — Luciano Laspina (@LaspinaL) March 26, 2021

Primero nos fuimos del “grupo de Lima”….ahora nos vamos del Mercosur…estaremos por irnos a Marte o, quizas, dejar esta galaxia….”de donde no se vuelve, es del RIDICULO”…..Mercosur: Alberto Fernández dijo que no quiere ser «un lastre para nadie» https://t.co/GMheql30Ts — Diego Ramiro Guelar (@diegoguelar) March 26, 2021

Títere y lastre. Las palabras elegidas por @alferdez para hablar de sí mismo y del rol de Argentina en el Mercosur.



Si somos un lastre, tomen otro barco”: duro cruce entre Alberto Fernández y el presidente de Uruguay por el futuro del Mercosur – Infobae https://t.co/QKWdCI4Uma — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) March 26, 2021

Extraña forma de conmemorar los aniversarios tiene @alferdez. En el aniversario del 24 de marzo abrazo la dictadura de Maduro retirando al país del Grupo de Lima y en el aniversario del Mercosur amenazó con romperlo invitando a nuestros socios a bajarse del barco. A los botes! — Luis Petri (@luispetri) March 26, 2021

El diplomático de carrera y ex embajador en China,, también se hizo eco de lo acontecido en el Mercosur y sostuvo que: “Primero nos fuimos del “grupo de Lima”….ahora nos vamos del Mercosur…estaremos por irnos a Marte o, quizas, dejar esta galaxia….“de donde no se vuelve, es del RIDICULO”…..Mercosur: Alberto Fernández dijo que no quiere ser ‘un lastre para nadie’”, sentenció en su cuenta de Twitter., diputado de Juntos por el Cambio, mostró suen su encontronazo con Lacalle Pou: “Títere y lastre. Las palabras elegidas por Alberto Fernández para hablar de sí mismo y del rol de Argentina en el Mercosur. ‘Si somos un lastre, tomen otro barco’: duro cruce entre Alberto Fernández y el presidente de Uruguay por el futuro del Mercosur”, twitteó.En linea similar se expresó el diputadoal referirse en tono de chicana a la salida del país del Grupo de Lima y a la interlocución del presidente en el Mercosur: “Extraña forma de conmemorar los aniversarios tiene Alberto Fernández. En el aniversario del 24 de marzo abrazo la dictadura de Maduro retirando al país del Grupo de Lima y en el aniversario del Mercosur amenazó con romperlo invitando a nuestros socios a bajarse del barco. A los botes!”, aseveró.