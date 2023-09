Rumbo al balotaje: Massa y Milei renuevan estrategias, mientras Bullrich busca asegurarse una «bendición» clave

En una nueva etapa de la campaña electoral, los candidatos reforman sus estrategias para sumar votos y no quedar fuera del balotaje

Con la suba del mínimo no imponible de Ganancias y el compromiso de elevar al Congreso un proyecto de eliminación de la cuarta categoría de ese tributo, el ministro y candidato Sergio Massa cumplió con uno de los anhelos que arrastra desde la campaña de 2015. Quizás en otros órdenes y cuestiones de diversa índole se le puedan reclamar cambios o «panquequeadas». No con la consigna «el salario no es ganancia» que postula desde hace casi una década.

Habrá que esperar hasta noviembre (la medida rige desde el primero de octubre) para ver en qué magnitud y proporciones los beneficiados por los mayores ingresos consumen bienes y servicios y/o compran dólares. Y también habrá que esperar (hasta el día de la primera vuelta) para ver cuántos de los 800.000 trabajadores alcanzados responden afirmativamente con la boleta de Unión por la Patria en el cuarto oscuro.

Resulta evidente que el presidenciable oficialista está en plena fidelización de su electorado. En los días previos al anuncio estuvo reunido en Tucumán recogiendo el apoyo de los gobernadores del llamado «Norte Grande» para fortalecer ese reservorio de votos justicialistas que –sorpresivamente– el 13 de agosto pasado nutrió la cantera libertaria.

De la foto con los mandatarios provinciales al palco poblado por sindicalistas frente al Palacio de Hacienda, el camino confirma que el primer paso después de las PASO está orientado a consolidar el frente interno y buscar adicionalmente a las almas afines que se quedaron en la casa o votaron en blanco solo un mes atrás. Es de suponer que en las próximas semanas la liturgia y las acciones destinadas al «mercado interno» irán cediendo lugar a la búsqueda de otras voluntades más alejadas del universo panperonista.

Milei, bajo un fuego que ¿lo alimenta?

En las filas de La Libertad Avanza, mientras tanto, la consigna es resistir. Una vez más se han descargado sobre la figura del «León» todo tipo de acusaciones.

El fuego enemigo lo ataca por diversos frentes. Las críticas se dedican a sus propuestas económicas, sus aptitudes políticas y a cuestiones de índole personal, confirmando que en la guerra y en el amor todo vale.

Milei, bajo ataque luego de su desempeño inesperado en las PASO.

Artistas, intelectuales, economistas, sacerdotes y periodistas han descargado sus rechazos y prevenciones respecto a los supuestos peligros que supondría una estadía de Javier Milei en la Casa Rosada. Desde la realización de misas en desagravio a Francisco hasta llamados a conformar un Frente de Unidad Democrática para «salvar» a las instituciones se ha desplegado una artillería nutrida contra la fuerza política que tiñó de violeta el mapa electoral.

La gran duda es si con esas acciones debilitan o fortalecen las posibilidades de la pareja de Fátima Florez. Quienes creen que no existe la publicidad negativa señalan que lo único que logran estos colectivos indignados es aumentar la centralidad comunicativa de Milei y confirmar a los ojos de sus seguidores reales y potenciales que la casta tiene miedo. En tanto que para quienes encabezan las iniciativas de condena a su figura, la lógica pasa, precisamente, por trabajar el miedo que supone para muchos una posible administración con escasa estructura y abundante dependencia de un temperamento al que califican de peligrosamente inestable.

Patricia Bullrich y la sombra de Macri

En medio de esos ejércitos del temor se halla una ex ministra de seguridad despojada del uniforme de gendarme con el que hacía gala en la gestión. Luego de haber anunciado a su eventual ministro de economía para fortalecer uno de sus flancos débiles, acude ahora a la bendición de Mauricio Macri para seguir adelante. El ex presidente, recién regresado al país de un torneo internacional de bridge, accedió gustoso a ejercer sus habilidades en el otro juego que lo entretiene tanto como el futbol y las cartas: el ejercicio del poder.

Fuera de la cancha Rodríguez Larreta -al menos por este campeonato- el ingeniero le recuerda ahora a Patricia Bullrich que lejos de su sombra puede seguir el camino del Jefe de Gobierno que intentó desplazarlo del liderazgo.

A diferencia de Cristina, que se refugia en el silencio y la austeridad de gestos, Mauricio administra los tiempos quirúrgicamente, pero con más visibilidad. Mientras ella tiene una sola opción para las urnas, él tiene dos. A pesar de la formalidad de sus declaraciones, no se han despejado las dudas respecto a las preferencias de su corazón. Allí guarda sentimientos positivos y también de los otros. Entre estos últimos guarda algunos muy especialmente para «Ventajita», a quien considera el verdadero villano en toda esta historia.