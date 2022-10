Sáenz confirmó las elecciones para el 14 de mayo: «Todavía no pensamos en candidaturas»

Hace algunos días, el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, anticipó que las elecciones en Salta serían en 14 de mayo. Hoy, lo confirmó el gobernador Gustavo Sáenz.

“Habíamos anticipado el 16 abril por si había PASO, pero al ser eliminadas, las convocamos para el 14 de mayo”, confirmó por Aries.

Sobre el reemplazo del actual ministro de Seguridad, Abel Cornejo, dijo que ya lo tiene pensado, pero no habló con nadie todavía. “Vamos a buscar una persona que reúna las cualidades para poder darle continuidad al plan de la actual gestión”, afirmó.

“El Dr. me planteó ese gran desafío que tiene de ser candidato a ser intendente y nos pusimos a trabajar en el plan que me había presentado, y me imagino que cuando termine pare de este plan, renunciará para ponerse con la candidatura», añadió.

Sobre posibles candidaturas dijo que “equipo que gana no se toca, pero por ahí hay que sacar a alguno y mandarlo al banco de suplentes, pero sigue en el equipo”.

Sobre la figura del vicegobernador, Antonio Marocco, no descartó un cambio en la fórmula, aunque remarcó que “sería faltarle el respeto al vice sin haber conversado con él este tema”.

“Lo que importa no son los intereses, sino las convicciones de acompañar un proyecto y que se trabaje todos los días. A las decisiones que se tomen habrá que conversarlas en su momento, pero ahora no estamos pensando en las candidaturas del año que viene, tenemos mucho por hacer”, finalizó.