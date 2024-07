Saenz cruzó a Macri por reclamar fondos de la coparticipación: «Si no hay plata, no hay para nadie»

El gobernador de Salta

Gustavo Sáenz cuestionó que el expresidente solo interceda en el conflicto entre Nación y la Ciudad. En esa línea, aseguró que el pedido es “sectario y excluyente”.

«Con asombro leo un reclamo público del expresidente, Mauricio Macri, pidiendo al Gobierno nacional que pague la deuda al jefe de Gobierno de CABA. Habla del sacrificio que están haciendo todos los argentinos, pero solo pide que se resuelva y se pague a Capital Federal», expresó Gustavo Sáenz a través de su cuenta de X.

En el mismo sentido, resaltó: «Si no hay plata, no hay para nadie. No niego la legitimidad del reclamo, pero sí lo sectario y excluyente del mismo».

Además, hizo referencia al vínculo entre Mauricio y Jorge Macri. «Lamentablemente las provincias no tenemos ningún pariente expresidente que acompañe y apoye nuestros reclamos», sentenció.



«Por eso, cada día estoy más convencido que el camino que emprendí hace muchos años es el correcto, defender los derechos e intereses de los salteños y luchar fuertemente para corregir las injusticias y asimetrías que existen con el centro del país desde que nació la Patria», concluyó.