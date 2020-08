Sáenz: “El virus está circulando y está entre nosotros. Hay que cuidarse más que nunca”

El gobernador Gustavo Sáenz entregó viviendas en Embarcación mediante una transmisión online. Le pidió a los ciudadanos “cuidarse, mantener la distancia social, usar barbijo y evitar reuniones”.

El gobernador Gustavo Sáenz entregó 100 viviendas en la localidad de Embarcación mediante una transmisión online. Al inicio de su discurso lamentó que debido a la situación que se atraviesa por el COVID-19 no es posible disfrutar de la entrega de viviendas totalmente, como tiempo atrás.

“Cuando se entregaban las casas iban todas las familias y se entregaban las llaves. Era una sensación única la que sentían ellas y nosotros y bueno, ha tocado vivir esto, vivir quizá el momento más difícil de la historia para los que gobiernan y la gente. Es un año inolvidable para todo el mundo y esperamos que pase rápidamente”, sostuvo.

Destacó que a pesar de la pandemia, tratan de seguir cumpliendo sueños y dijo que en el norte provincial aún hay muchas necesidades.



“Les pido que se cuiden mucho. Esto depende muchísimo de todos y cada uno de nosotros, de mantener la distancia social, usar barbijo, evitar reuniones sociales. La verdad que lo hemos dicho hasta el cansancio y lo seguiremos diciendo. No hay vacuna y hasta que no esté vamos a tener que seguir viviendo en esta normalidad distinta, entregando casas sin estar yo presente acompañando”, remarcó.

Indicó que en lo que va de su gestión van entregando casi 700 casas y que quedan muchas más.

“Entre tanta tristeza y dolor, esta es una alegría para estas 100 familias de tener su hogar. A mi la verdad que me alegra muchísimo. Le pido a Dios que podamos seguir haciéndolo. Si hay algo que tiene la provincia es déficit habitacional grande. Embarcación necesita crecer, que todos tengan las mismas oportunidades”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz.

Cantidad de camas

Añadió que desde el Gobierno Provincial hacen todo lo humanamente posible para salir de esta difícil situación y que lo más complejo de todo no es la cantidad de contagios, sino la cantidad de camas.

“Eso lo vamos administrando de a poco. Nosotros no somos una isla que nos vamos a mantener inmune de este virus que afecto a todos. Necesitamos tener camas, médicos. Un riesgo es la falta de recursos humanos. Es importante que cuando la gente tenga síntomas, advierta”, manifestó.

También destacó la importancia de que la gente salga solo para trabajar o comprar y regrese a su hogar.

“Vemos como día a día se multiplican casos en el país y la Provincia y esto tiene que ver con que el virus está circulando y está entre nosotros así que hay que cuidarse más que nunca”, finalizó.