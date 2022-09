Sáenz enEEUU:“El NorteGrande tiene la oportunidad histórica de mostrarle al mundo sus riquezas y potencialidades”

Como parte de la delegación oficial, el Gobernador de Salta expuso ante los principales Think Tanks, las posibilidades de inversión que ofrece la provincia en energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica.

Misión comercial e institucional en Washington (Estados Unidos) de los gobernadores del Norte Grande.

La misión comercial e institucional en Washington (Estados Unidos) de los gobernadores del Norte Grande comenzó oficialmente con un encuentro de trabajo con las principales Think Tanks, donde el gobernador de Salta Gustavo Sáenz y los otros mandatarios del NOA y NEA expusieron sobre “El potencial del Norte Grande en la relación bilateral con EE.UU.: energía, seguridad alimentaria, minería y reconversión eléctrica”.

El embajador Jorge Argüello fue el anfitrión de la reunión con la participación de los gobernadores, el ministro del Interior Wado de Pedro y el secretario general del CFI Ignacio Lamothe.

Las Think Tanks participantes fueron Wilson Center, Inter-American Dialogue, Council of Americas, Eurasia Group, Fundación NDI (Think Tank del Partido Demócrata), Fundación IRI (Think Tank del Partido Republicano), Atlantic Council, CSIS.

Tras las palabras de apertura del Embajador y del Ministro del Interior, se proyectó un video institucional del Norte Grande.

El presidente pro tempore y gobernador de Santiago del Estero Gerardo Zamora realizó la presentación inicial y posteriormente intervinieron los gobernadores.

En este ámbito, el gobernador Sáenz brindó un panorama de la riqueza salteña en materia de energía, turismo, minería, ganadería, agricultura. El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos.

“El Norte Grande tiene la oportunidad histórica de mostrarle al mundo sus riquezas y potencialidades”, afirmó en su participación el gobernador Sáenz y puso especial relieve a la ubicación geoestratégica para el desarrollo comercial de Salta ya que está situada en el centro del corredor bioceánico Atlántico-Pacifico, limitando con tres países y seis provincias.

“Cuando tomamos la decisión de estar unidos en este Norte Grande, gobernadores de distintos signos políticos, fue pensando y planificando con un objetivo común: desarrollar planes estratégicos que hagan crecer nuestra región”, indicó.

Asimismo puntualizó que para dar la seguridad que las inversiones internacionales requieran, se trabaja conjuntamente entre los gobiernos provinciales y nacional en un marco jurídico que otorgue “previsibilidad y reglas de juego claras”.

En cuanto a la minería aseveró que en Salta hay una sólida institucionalidad que trasciende administraciones de gobierno: “La seguridad jurídica, el compromiso con el inversor y el apoyo en la promoción de los productos salteños son algunas de las decisiones que han convertido a la provincia en uno de los lugares más seguros para invertir en nuestro país”, sostuvo.

Además se articulan y promueven políticas que conjugan un equilibrio entre la necesidad social de trabajo genuino y la sustentabilidad.

Dijo que el Gobierno de Salta fomenta la actividad minera en un marco de acciones claras y estables que promueven las inversiones y aseguran el respeto al medioambiente y las gobernadores.

El Ministro del Interior destacó que el bloque del Norte Grande viene trabajando de manera articulada. “Hay un consenso general de todos los gobernadores y del gobierno nacional para consolidar una argentina productiva”.

Por su parte, el presidente pro témpore del Norte Grande y gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora señaló, que están convencidos que las inversiones privadas son necesarias en nuestras provincias para generar desarrollo económico. “Queremos trabajar en desarrollo minero y tecnológico, como la electromovilidad, y también necesitamos el know how como lo tienen en empresas de EEUU».

El gobernador de Chaco Jorge Capitanich también mencionó el plan estratégico logístico que acordaron llevar adelante para aumentar la productividad y el desarrollo de la región. “Logramos consolidar en la región un trabajo en equipo colisionado y ahora tenemos un plan estratégico para los próximos 15 años, con el apoyo de nuestro gobierno nacional y con créditos acordados con organismos multilaterales, para mejorar las asimetrías de la región, en cuanto a sistema vial, puertos fluviales y marítimos, y transportes multimodales que nos permita vincular el Pacífico con el Atlántico para tener logística integrada y aumentar nuestra base productiva y exportadora».

Los principales centros de pensamiento los felicitaron por su visita y se mostraron muy impresionados por el trabajo que vienen realizando y quedaron en contacto para seguir interiorizándose en las propuestas de nuestro país.

Las actividades de la comitiva continuarán mañana con reuniones con autoridades del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo.

Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación