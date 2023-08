Sáenz: “Massa me garantiza que las obras se van a hacer”

El gobernador analizó los resultados de las PASO y dio su apoyo al ministro de Economía.

El gobernador Gustavo Sáenz realizó declaraciones tras los resultados de las elecciones PASO nacionales. Ayer en los medios nacionales remarcaban una preocupación de Sergio Massa, candidato presidencial de Unión por la Patria, por los porcentajes que logró Javier Milei el domingo pasado en diferentes provincias. En Salta fue la jurisdicción que más apoyo recibió, con casi el 50%.

“Si los candidatos de Milei (en Salta) creen que han sacado ello, 280 mil (votos) están confundidos. Si van solos, no sacan ni para la sal. Han ido en elecciones provinciales y no han hecho ni piso para capital”, manifestó el mandatario provincial. Con La Libertad Avanza se presentaron Emilia Orozco en la categoría de diputados y Alfredo Olmedo en la de legislador regional del Parlasur.

“¿Qué han hecho por Salta? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir peleando o van a pelear por Salta? Pensemos en nuestra Patria chica, en las necesidades y problemas que tenemos. Pese a quien le pese”, enfatizó Sáenz.

Sobre el escenario nacional que dejaron las PASO, el mandatario salteño afirmó: “Massa me garantiza que las obras se van a hacer, Bullrich posiblemente también. Quiero saber si Milei las van a garantizar”.

“La gente tiene bronca y tiene toda la razón del mundo en tenerla. Pero esto no tiene soluciones mágicas, ahora ya he visto que han cambiado el discurso. No le digamos a la gente que lo va a solucionar mágicamente. La gente quiere que le digan la verdad. Lo que se puede hacer a corto largo y mediano plazo”, añadió.

Las elecciones generales están previstas para el 22 de octubre. “Hay que cuidar quién va a estar como presidente. ¡Que no nos una el amor, que nos una el espanto! Porque no vamos a tener ni para pagar los sueldos. Argentina necesita un presidente que conozca las necesidades y problemas de la gente, de todos los argentinos, que termine con los argentinos de primera y de segunda”, alarmó el mandatario.

Luego siguió y se volvió a jugar por Sergio Massa. “Cualquiera que llegue va a tener que hacer un acuerdo nacional, le va a resultar difícil gobernar. A los salteños nos conviene que sea Massa”, dijo. “Primero la Patria chica, primero Salta. Y cuando vayan en contra nuestro, no podemos tener diputados y senadores que no apoyen a los salteños. Nosotros nos vamos, las obras quedan”.

En sus declaraciones remarcó: “Son derechos que tenemos los salteños, por los que nadie nunca peleó”.