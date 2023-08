Sáenz: “Ningún gremio nos pidió por el bono, nosotros hoy estamos en paritarias”

El Gobernador de Salta habló en el programa “Alguien tiene que decirlo” que conduce Eduardo Feinmann por Radio Mitre. “En agosto nosotros terminamos de pagar un bono de 60000 mil pesos, siempre pensamos que los trabajadores le puedan ganar a la inflación”, indicó.

“Nosotros (como gobierno), con un gran esfuerzo, venimos logrando que nuestros trabajadores provinciales, le ganen a la inflación. Es difícil, complicado, porque tuvimos un agosto atípico, complejo, pero Salta pagó terminó de pagar un bono de 60 mil pesos en agosto. Nosotros nos anticipamos a lo que hoy el gobierno nacional pide”, comenzó su alocución el Gobernador de Salta Gustavo Sáenz cuando Eduardo Feinmann le preguntó si la provincia iba a pagar el bono dispuesto por Nación.

Sáenz indicó en el programa Alguien tiene que decirlo por Radio Mitre, que “entendemos la delicada situación que están viviendo los trabajadores, pero nosotros con muchísimo esfuerzo tenemos hoy en Salta los mejore docentes pagos del país. Y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, Salta le paga a sus docentes sueldos que no se abonan en ninguna otra parte a nivel nacional y de eso este gobierno está orgulloso”, resaltó.

El mandatario salteño señaló que hoy en Salta “el docente de jornada simple que recién se inicia gana 205 mil pesos de bolsillo; un maestro con 10 años de antigüedad está en los 341 mil pesos; y con 35 años de antigüedad está en los 445 mil pesos”.

Sáenz resaltó que en estos momentos en Salta están abiertas las paritarias. “Estamos en plena paritarias con los diferentes gremios en estos momentos, seguramente vamos a cerrar un acuerdo, sabemos que es un momento muy difícil y complicado para todos los trabajadores, pero también nosotros como gobierno estamos haciendo un gran esfuerzo para que los trabajadores de la Administración Público le ganen a la inflación”.

Feinmann volvió a insistirle al Gobernador de Salta pagará o no el bono que dispuso la Nación. “El bono no lo vamos a pagar, nosotros nos anticipamos y ya pagamos los 60 mil pesos a toda la Administración Pública. Además no hemos recibido ningún pedido de bono por parte de los gremios. Estamos en plena paritarias para seguir ganándole a la inflación y darle al trabajador una solución desde el estado”.

“A mí me parece espectacular que lo pueda hacer Nación, lo puedan hacer las provincias (el bono de 60 mil pesos), sería muy bueno poder hacerlo, pero cada provincia es un mundo distinto. Cada provincia tiene su paritarias distintas, sueldos diferentes; algunas tienen cláusula gatillo otras no; en algunas se pagará el bono y otras no están en condición de hacerlo; pero hoy nosotros, Salta, tenemos lo mejores sueldos de los docentes a nivel nacional (volvió a repetir) y estamos constantemente dialogando para poder ganarle a la inflación. Agosto es un mes muy complejo y no sabemos todavía cual fue la inflación con la devaluación incluida, pero vamos a intentar acomodar los números y si es necesario veremos si podemos acompañar con algún bono”.

Luego, al mandatario salteño, en otro momento de la nota que concedió a Radio Mitre, le hicieron escuchar la grabación de las palabras vertidas por Marcela Pagano, candidata a diputada por La Libertad Avanza (LLA), quien señaló que de ganar Javier Milei la presidencia, los gobernadores deberán instruir a sus diputados y senadores para votar las leyes que mando al Congreso poniendo al dinero de coparticipación como una extorsión, en caso de no garantizar la gobernabilidad.

“La verdad me preocupa muchísimo la postura, nosotros, los gobernadores, no nos servimos de esa plata, es lo que nos corresponde; porque de los impuestos nacionales que se pagan como el IVA, aporte, contribuciones, cheques, ganancias, derecho de exportación, de importación, combustibles, son unos 10 impuestos que no son coparticipables y forman parte del 90 por ciento de la recaudación a nivel nacional. Me preocupa lo que dijo. Acá hay que discutir muchísimo sobre la coparticipación. Evidentemente pretenden (aunque no hablé con Javier Milei y no lo conozco y no me gusta hablar de la gente cuando no la conozco, pero yo nunca tuve ningún problema con ningún gobierno, ni con Macri ni con el actual de Alberto Fernández”.

“Lo que dijo Pagano es de un desconocimiento total de lo que es un país federal. Un desconocimiento total de lo que es la coparticipación; un desconocimiento total de lo que establece claramente nuestra Constitución y las leyes. Nosotros somos un país federal. Lamentablemente lo que esta demostrado Pagano con esas palabras busca condicionar a los gobernadores a votar una ley o no por medio de la coparticipación. Ningún gobierno a mí me pidió dejar de votar o no una ley, nunca me lo pidieron”.

Sáenz pidió que el próximo presidente, cualquiera sea su signo político, se fije y se comprometa con las provincias Norte Grande. “Necesitamos más inversión, rutas, un corredor, bioceánico, para que nuestros productos sean competitivos; a nosotros nos sale más caro llevar nuestros productos al puerto de Rosario que a Amsterdam. No puede ser que si una empresa se instala en nuestras provincias paguen más de luz, de gas, de transporte, de combustibles que aquellas que están en Buenos Aires. Todo sale tres veces o más en muchísimas cosas. Discutamos pero con criterios objetivos, equidad. El nuevo presidente debe tener sensibilidad social”.

“Los gobernadores del Norte Grande estamos esperando que todos los candidatos a presidente nos digan qué van a hacer con el Norte argentino; dejar de ser centralistas y practicar más el federalismo”.

“Yo represento a los salteños y me gustaría hablar con ellos cara a cara, y no verlos por televisión, sino hablar con ellos. Me encantaría que Javier Milei le explique a los jóvenes cómo y cuando va hacer lo que dice; porque todo lo que dice que va a hacer no se va a hacer a corto plazo; la reserva de nuestro país son nuestros jóvenes, esos jóvenes que deben amar la democracia”. Y terminó la nota con un grito y una parodia a Milei, aunque no con las palabras del candidato a presidente, sino con una frase propia: “Viva la democracia Carajo”.