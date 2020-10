Sáenz: «No es tiempo de hacer política»

Lo señaló el gobernador, durante la entrega de viviendas en la localidad de El Jardín. Llamó a tirar todos para el mismo lugar.

Acompañado de distintos funcionarios, el gobernador Gustavo Sáenz encabezó ayer un acto de entrega de viviendas en la localidad de El Jardín y aprovechó la oportunidad para remarcar que de toda esta triste situación que estamos atravesando por la pandemia se «sale juntos», sin grietas.

«Ya vendrán tiempos de hacer política. Hoy no es tiempo de eso. La gente necesita vernos trabajar juntos. No quiere ver más peleas entre los políticos sino que peleen por los ciudadanos que están esperando toda una vida que le resuelvan sus problemas», expresó.

«Siempre que llega un Gobierno se la pasa hablando mal del otro y no hace nada y así estamos hace años en la Argentina y en definitiva la gente, el laburante lo único que quiere es que le resolvamos sus problemas. No soy amigo del fundamentalismo. Yo llegué a gobernar gracias a ustedes para todo los salteños no para los que me votaron y no soy delegado nacional de nadie soy gobernador de los salteños y tengo que defender los intereses del lugar donde nací», expresó.

El mandatario provincial puso ejemplos a la hora de hablar de la tarea de los legisladores. El tema es que horas más tarde despertó el enojo de muchos de ellos. «Necesitamos diputados nacionales como el amigo Zottos (Andrés) que me pregunta: Qué necesita Salta. No qué necesita Macri, Alberto o Cristina. Sino qué necesita Salta. Cuando dejemos los sentidos de pertenencia la provincia y el país saldrán adelante», concluyó.

En cuanto a las viviendas aseguró: «La casa propia da a las familias el orgullo de ser propietarias y a sus hijos la posibilidad de tener un lugar donde forjar sus destinos».

Indicó que es decisión de su Gobierno, continuar ejecutando obras en toda la provincia, con criterio federal: «Mi gobierno es con los 60 intendentes, con los legisladores y sobre todo con los salteños».

Regularización de lotes

Antes del inicio de la ceremonia, Sáenz rubricó el convenio por el cual a partir de un trabajo articulado entre el municipio y la Secretaría de Tierras y Bienes del Estado, se iniciará el proceso de regularización dominial de lotes, documento que fue firmado por el intendente López y Esteban Carral.

Por el convenio se trabajará en el acceso de los sectores de menores ingresos a una vivienda digna, promoviendo la constitución del asiento del hogar como bien de familia.