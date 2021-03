Sáenz: «No estoy de acuerdo con la perpetuidad de los jueces»

El gobernador aprovechó el acto entrega de casas en el B° Pereyra Rozas, para tomar distancia del punto más cuestionado de la reforma constitucional: la perpetuidad de los jueces de la Corte. También anunció la creación de un Centro de Recuperación Nutricional.

El gobernador sorprendió a propios y extraños el viernes en el acto de entrega de viviendas en el barrio Pereyra Rozas, cuando en su discurso decidió hablar de próxima reforma constitucional. Sin bajarle el tono a la necesidad de limitar los mandatos electivos en cargos políticos, tomó distancia del polémico punto de la duración de la designación de los jueces de la Corte de Justicia. “Yo le dije a la gente -comenzó diciendo el gobernador- quehabía que terminar con los mandatos eternos, con los intendentes que no vuelven a sus casas y se quedan de por vida en cada uno de los pueblos, entendiendo y pretendiendo que son los dueños de cada uno de los pueblos. De los gobernadores que no se van nunca y se quedan eternamente, de aquellos que no entienden que la democracia necesita alternancia, necesitan que venga gente nueva, con más fuerzas y con más ganas”. Y agregó: “yo tengo todas las fuerzas del mundo, pero sé que en algún momento las fuerzas se acaban”. Y ahí aprovechó para responder a las críticas de quienes andan “diciendo que este gobernador pretende darle perpetuidad a los jueces de la Corte”. “Desde ya les digo a todos, aprovecho esta oportunidad, que no estoy de acuerdo con la perpetuidad en nada, y menos en los cargos, ni políticos, ni judiciales”. Y volvió, en tono de arenga, al tema más atractivo de la reforma afirmando que será “para que los políticos sepan que llega determinado momento y se tienen que ir… y eso es lo que estamos buscando, que aquellos que entendieron que la política o una responsabilidad pública es de por vida, este gobernador con este equipo de trabajo, van a entender que no, porque no le hace bien a la democracia ni a la gente”.

EL ACTO Durante la mañana, el gobierno de la provincia realizó la entrega de viviendas a 95 familias en el Barrio Pereyra Rozas, gestión que se enmarcan en el Plan Techo Digno. Las casas son de tipología duplex y planta baja con dos dormitorios, baño, cocina comedor y lavadero. Además, hay cinco viviendas adaptadas para personas con discapacidad en planta baja. Participaron del acto el senador Jorge Soto, los diputados Ignacio Jarsún, Javier Diez Villa y Mónica Juárez y concejales de la ciudad de Salta. El presidente del IPV, Gustavo Carrizo, afirmó que con la ejecución del plan de viviendas van a “poner en hechos el federalismo que tanto pregonamos”, y contó que actualmente se encuentran realizando obras en los municipios de Dragones, Isla de Cañas, Iruya, Nazareno, El Potrero, La Candelaria, El Jardín, El Tala, entre otros. Por su parte, el secretario de Hábitat de Nación, Santiago Manggiotto sostuvo que, de las 120 mil viviendas que se presupuestaron para el país, 2500 le corresponden a Salta y “es el comienzo de una etapa de construcción de vivienda; si tenemos la capacidad de tomarlo como una política pública, de acá a diez veinte años, la demanda se solucionará”. Luego, el gobernador Sáenz hizo referencia al déficit habitacional en la provincia y criticó que “desde el año 2017 no se estaban entregando viviendas”. “Llevamos por más de un año de gestión y hemos entregado en toda la provincia 1135 casas y más de 270 módulos habitaciones”, profundizó. Aprovechando la ocasión, el gobernador compartió el anuncio que realizó días atrás el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia: “en enero y febrero registramos mortalidad cero en toda la zona de Rivadavia y donde hemos declarado Emergencia Sociosanitaria por causas que eran evitables”. Criticó a los gobiernos anteriores por no haber tenido la decisión política de abordar la situación, ya que “después de 17 años podemos decir con satisfacción, con orgullo, que no se ha muerto un solo niño por deshidratación y por hambre; es el orgullo del equipo de trabajo de Salud, de Acción Social, de secretarios y funcionarios con un gran corazón, que todos los fines de semana van a trabajar y a aportar su granito de arena para que estas cosas no vuelvan a suceder”.

CENTRO NUTRICIONAL Además, anunció la creación de un Centro de Recuperación Nutricional en Santa Victoria “para que no tengan que trasladarse hasta Tartagal o ser derivados a Tartagal para ser atendidos, con todo lo que significa: la mamá, yendo con unos de sus hijitos y dejando sus otros hijos para poder ir a acompañar al que está enfermo. Si Dios quiere, lo vamos a hacer en tiempo récord para que puedan tener ese centro en el lugar donde se morían los chiquitos de hambre”. Y enfatizó: “nunca nadie imaginó que era necesario hacerlo ahí, tenerlo con equipos interdisciplinarios que puedan trabajar de manera conjunta para que esos chiquitos se recuperen en sus pueblos en sus casas con su gente con su familia. Lo vamos a hacer, es un compromiso”, afirmó el gobernador. En el acto, también estuvieron presentes dos gerentes del Hospital de Santa Victoria, los doctores Enrique Urueña y César Murillo.