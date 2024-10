Salta eliminará las PASO y confirmaron elecciones legislativas para el 4 de mayo

A pesar de la aprobación nacional de la boleta única de papel, en la provincia se seguirá utilizando el voto electrónico.

El Gobierno de Salta anunció la eliminación de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y confirmó que los comicios legislativos se realizarán el 4 de mayo del próximo año. Pese a que a nivel nacional se implementará la boleta única de papel, en la provincia se mantendrá el voto electrónico.



El ministro de Gobierno, Ricardo Villada, señaló que enviarán un proyecto a la Legislatura para formalizar la eliminación de las PASO. «Hemos trabajado en una iniciativa que incluye diversas opiniones jurídicas y la participación de la Secretaría General de la Provincia», explicó el funcionario en una entrevista con El Tribuno. Villada aseguró que los legisladores trabajarán en este proyecto durante todo octubre.

El ministro también subrayó que el proceso de selección de candidatos en Salta ya no lo hacían los partidos políticos, sino que se realizaba a través de las PASO, un mecanismo que, según él, no ha dado resultados. «Durante las elecciones de 2021 y 2023 no se utilizaron y no pasó nada», afirmó.

El próximo año se verán los efectos de la reforma de la Constitución Provincial, que impactará en los municipios. De los 60 municipios de Salta, solo 25 elegirán concejales, ya que los municipios con cinco o menos concejales no realizarán elecciones hasta 2027. Además, algunos departamentos como La Viña, Santa Victoria Oeste y La Candelaria no elegirán autoridades locales en este turno electoral.

A nivel legislativo, se renovarán la mitad de la Cámara de Diputados (30 bancas) y 12 escaños del Senado.