Salta: la «concejala hot» fue a votar con el pasaporte, no pudo sufragar y no logró renovar su banca

Candela Correa volvió a generar repercusión este domingo al concurrir a las urnas sin DNI. Además, no logró renovar su banca como edil, ya que obtuvo menos de 5 mil votos.

Foto: gentileza El Tribuno

En el marco de las elecciones legislativas de Salta que se desarrollaron este domingo, Candela Correa, la concejala que ganó popularidad en las últimas semanas por sus propuestas y su presencia en las redes sociales, generó mucha repercusión al no poder emitir su voto debido a que se presentó sin DNI.

Conocida como «la concejala hot», Correa acudió a las urnas con su pasaporte y DNI digital, ya que días atrás sufrió un robo por el que perdió su documento de identidad.

“La verdad es que me robaron las cosas. Ya hice la denuncia y tiene demora. Con la tirilla no se puede venir. Intenté presentar el que viene con la app ‘Mi Argentina’. Me parece medio absurdo que nos genere este sistema el Gobierno Nacional y no se pueda votar en época de pandemia cuando podés circular por todo el país y de repente no tiene validez para votar es una locura”, manifestó la edil en una entrevista con Informatesalta.

Correa terminó doblemente frustrada. La candidata por el Frente Plural, además, no pudo renovar su banca ya que obtuvo menos de 5 mil votos.

Quién es Candela Correa

Madre de dos chicos, concejala en Salta capital desde 2019 por el partido Todos por Salta, profesora de ritmo fitness e influencer con cerca de 230 mil seguidores en Instagram, Candela Correa se convirtió meses atrás en toda una sensación mediática.

La edil usó las redes sociales para promover una iniciativa, a la que denominó «Concejal por un día», en la que incentiva a jóvenes mayores de 16 años a presentar proyectos dentro del cuerpo legislativo local, y el mejor se haría acreedor a la suma de 10.000 pesos. Lanzó la iniciativa con un video en el que aparecía en ropa interior, lo que motivó a medios nacionales a convocarla a entrevistas que le dieron repercusión nacional.

Llamada desde entonces como «la concejala hot» debido también a las fotografías que publica en sus perfiles de redes sociales, ya había sido cuestionada por sus pares del Concejo Deliberante salteño, donde suele concurrir con llamativas vestimentas.