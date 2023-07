Salta lidera el ranking global en exploración de litio

Así se desprende de un reciente informe de la Secretaría de Minería de la Nación. En ese ítem, se invirtió en el país un promedio de US$35,73 millones anuales.

Durante la última década Argentina lideró el ranking de presupuestos exploratorios en litio, con un 20% de la participación mundial. Es lo que se dio a conocer en un reciente informe que publicó la Secretaría de Minería de la Nación, al que accedió El Tribuno. A la vez, el documento destaca que en el país se descubrieron 107 millones de toneladas de litio entre recursos y reservas (que no es lo mismo), en 22 proyectos activos. De esos yacimientos la Puna salteña tiene la mayor porción, de ahí es el distrito que más podrá aportar con el mineral central para la revolución de la electromovilidad, a pesar de que aún no tiene ninguna producción litífera activa, situación que cambiará a partir del año próximo.

El promedio anual en la inversión de exploración de litio en Argentina desde 2012 a 2022 fue de 35,73 millones de dólares. Solo el año pasado se destinaron US$72,3 millones en ese ítem en el país. Prácticamente toda la inversión corresponde a empresas extranjeras. Siguieron en el listado de más inversiones en la década Estados Unidos, con una inversión anual promedio de US$30,92 millones, Australia (US$28,89 millones por año), Canadá (US$19,78 millones) y Chile (US$14,95 millones).

La diferencia, en minería, entre las definiciones de reservas y recursos sirve para entender la importancia de la inversión en exploración dentro de la actividad. Las reservas son la cantidad total estimada que podría tener un yacimiento de un mineral en particular. Con los estudios exploratorios más avanzados se determina cuánto de ese mineral se podría extraer y su rendimiento anual: el recurso o porción de las reservas que pueden ser aprovechadas económicamente. En el caso de Argentina, hay identificadas, como ya se dijo, alrededor de 107 millones de toneladas de litio, pero el potencial de producción (el recurso) es de 291 mil toneladas por año de carbonato de litio. Con las tres minas de litio que Salta tiene en construcción y que empezarán a producir entre 2024 y 2025, la producción local llegará a las cerca de 100 mil toneladas anuales de ese mineral.

Además de esas tres minas en construcción en salares salteños (Centenarios Ratones, Mariana y Sal de Oro), existen otros 14 proyectos de litio en exploración avanzada o en la etapa de evaluación económica preliminar. Hay, además, ocho con plantas piloto.

Botón de muestra

Otro estudio, publicado el mes pasado por la Dirección Nacional de Promoción y Economía Minera, destaca que durante 2020 Salta fue la provincia con más inversiones privadas en exploración minera. Los datos surgen de las declaraciones juradas de inversiones ya ejecutadas e informadas por las compañías inscriptas en la Ley de Inversiones Mineras.

La información corresponde a 2020, que es el último año con declaraciones cerradas y revisadas por la cartera minera. Hay que recordar que durante ese año tuvo un fuerte impacto la pandemia de COVID-19 en prácticamente todas las actividades económicas.

En 2020 la provincia recibió el 32,8% (US$ 72 millones) del total en exploración que se volcó en el país en ese período, que fue de US$ 219,04 millones. En segunda posición figuró San Juan con el 25,5% (US$ 56 millones). Siguieron Santa Cruz con 24,4%; Catamarca con 10,5%; Jujuy, 5,4%; Río Negro, 1%; La Rioja, 0,1%; y Mendoza, 0,07%.

El predominio de las inversiones de exploración estuvieron destinadas al litio (45% del total, seguido por oro y cobre), lo que da cuenta de la importancia que tiene este mineral, central en la transición energética mundial y en las exportaciones futuras del país. Por ello no es casual que Salta sea la provincia con más proyectos de exploración de litio en el país.

En lo que respecta al oro, la exploración se desarrolla mayormente en yacimientos que actualmente están en operación (sobre todo en San Juan y Santa Cruz), lo cual refleja la intención por parte de las compañías, de aumentar la vida útil de los mismos.

En lo que respecta a 2022 la información no está desagregada por provincias. El año pasado la Argentina ocupó el tercer lugar en la región en el ranking de inversión en exploración minera, cuando acumuló US$ 385,4 millones en presupuestos destinados a la búsqueda de nuevos yacimientos o las potencialidades de los ya descubiertos.

En los primeros lugares de Sudamérica en gastos de exploración, el año pasado estuvieron Chile, con una inversión de US$ 713,2 millones y Perú con US$ 533 millones. El ranking general lo lidera Canadá con el 20,6% del total presupuestado por las compañías para la exploración minera, luego figura Australia con el 17,8% y Estados Unidos con 12,3%.

Etapas

Los proyectos mineros atraviesan distintas etapas antes de alcanzar la explotación de minerales y convertirse en una mina. Entre las etapas previas a la producción se encuentran la etapa de prospección, de exploración, de evaluación económica preliminar, de prefactibilidad, de factibilidad y de construcción.

En Argentina, 92 proyectos mineros se encuentran en estado de exploración, tanto en estados avanzados como iniciales. Un gran porcentaje de estos proyectos son de litio y oro (ambos con 28,57% del total de la cartera). En el caso del litio, este elemento posee la mayor cantidad de proyectos en estados avanzados de exploración.

San Juan tiene actualmente 23 proyectos en exploración, principalmente de cobre, de oro y de plata. Le siguen Salta, con 20; Santa Cruz, con 13, y Catamarca, con 3.

Cobre

La inversión en exploración de cobre en el país fue relativamente baja en la última década y representó un 2% del total invertido para encontrar ese mineral en distintas partes del mundo. Los presupuestos anuales en exploración cuprífera en Argentina fueron de US$49,39 millones desde 2012 hasta el año pasado. Entre esas inversiones se encuentra el proyecto cuprífero salteño Taca Taca, que está cargo de la minera canadiense First Quantum Minerals.

En el potencial de recursos y reservas de cobre, Argentina se encuentra en la posición 12 del listado global, con 64,3 millones de toneladas estimadas. Esas cantidades son explicadas por 15 proyectos, aunque ninguno está en producción.