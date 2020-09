“SALTIC”, la nueva sociedad del Estado que llevará conectividad a toda la provincia

La nueva Sociedad del Estado fue creada por el gobierno provincial para promover la inversión en infraestructura y servicios digitales. Será integrada por miembros del Ejecutivo, que trabajarán ad honorem.

La provincia contará con una nueva Sociedad del Estado, llamada Salta Tecnología de la Información y la Comunicación (SALTIC), cuyo principal objetivo será el de llevar conectividad a cada rincón del territorio provincial.

Al respecto, Roberto Robino indicó a InformateSalta que el gobernador Gustavo Sáenz decidió crearla específicamente para promover la inversión en infraestructura y servicios digitales. La pandemia puso en evidencia la desigualdad que existe entre las grandes urbes y el interior.

“La idea que tiene el gobernador es llevar infraestructura digital, es decir, llevar conectividad, fibra óptica, sobre todo, a las regiones donde no tienen. Y como el sector privado, las empresas no invierten en esa zona porque no es rentable, la idea es que esa carencia la cubra el estado a través de una sociedad del estado”, dijo.

Asimismo, a mediano o largo plazo, se buscará promover la economía digital y del conocimiento, una vez que se desarrolle el plan maestro en infraestructura digital en toda la provincia.

“La idea es conectar a toda la provincia. Esta decisión de crear una empresa que lleve conectividad a la provincia se tendría que haber tomado hace mucho tiempo, antes no se hizo y es una deuda que hay que cumplir. El Consejo Económico y Social pone como prioridad número 1, solicita la conectividad, con conexión y telecomunicaciones”, expresó.

Para el trabajo, Robino subrayó la necesidad de contar con un ente autárquico, una sociedad del estado en este caso, que pueda tener la capacidad técnica y política de tomar decisiones e implementarlas en forma rápida.

En este sentido, la creación de SALTIC fue un compromiso que asumió meses atrás Sáenz con sus pares de Misiones, Chaco, Catarmarca y Jujuy, quienes están formando un consorcio público para que una fibra óptica recorra por todas las provincias, conectando a mayor velocidad a menor costo, sobre todo los interiores provinciales.

“En esa reunión, el gobernador vio que todas las provincias tenían su sociedad del estado y la única forma de integrarlo es a través de una figura. El se comprometió a crearla y la creó”, afirmó.



El decreto ya fue publicado y solo resta la designación de los directores, quienes deberán crear su propio estatuto para que pueda empezar a funcionar. “La sociedad va a estar integrada por personas que ya trabajan en el gobierno y todas, cualquiera sea el cargo, van a trabajar ad honorem”, dijo.

¿El Poder Ejecutivo tiene facultades para crear una sociedad del Estado?

La Ley 6261 delega expresamente al Poder Ejecutivo la facultad de constituir Sociedades del Estado. Además, esta norma establece que las Sociedades del Estado que se creen deberán establecer como objeto la prestación de servicios públicos, el desenvolvimiento de actividades comerciales o industriales, y en especial, la investigación, desarrollo, producción y comercialización de tecnología, así como cualquier otra actividad conducente al fomento del desarrollo económico.

Cabe mencionar que la Ley 6261 se encuentra vigente de acuerdo a lo establecido por la Ley 7913, aprobatoria del Digesto Jurídico de la provincia de Salta.