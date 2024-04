Salvo por los clásicos, Gimnasia, Central y Juventud jugarán con público visitante

El ministerio de Seguridad confirmó la participación de hinchada visitante en la Primera Nacional y el Federal A.

El ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Marcelo Domínguez, informó que Salta se encuentra preparada para jugar con dos hinchadas en la cancha, medida que se aplicará en los partidos que se disputen en el Padre Ernesto Martearena y el Gigante del Norte, salvo que, la Liga Salteña de Fútbol o los clubes soliciten lo contrario.

Gimnasia y Tiro recibirá en su cancha el próximo domingo a Mitre de Santiago del Estero y luego a Esgrima y Gimnasia de Jujuy.

“Hoy el problema no es solo el enfrentamiento entre hinchadas de clubes diferentes, sino entre las internas que son todavía más difíciles de controlar”. Central Norte tiene cuatro facciones y Juventud Antoniana tres. Sin embargo, para hacerle frente a la crisis, Seguridad tomó la decisión de jugar con ambos públicos para generar más ingresos.

“Desde el gobierno tenemos que evaluar que los clubes están pasando por una situación económica delicada, por eso, en tanto y en cuanto no sean clásicos, van a poder jugar con público visitante”, informó el Ministro.

También opinó sobre la realidad deportiva de Gimnasia y Tiro, y el desembarco de Mostaza en las canchas de tenis del club.

“Para un hincha tocar cualquier estructura es como tocar una Catedral”, comenzó Domínguez, quien además de ser hincha del equipo albiceleste, supo se miembro de la comisión directiva. “Cuando hicimos la tribuna de la Virrey Toledo, la gente se llevaba hasta pedazos de cemento porque recordaba lo que había pasado en la cancha. En ese momento tuvimos un ofrecimiento de Carrefour, que nos hacía una locación por 25 años con una cancha nueva, una sede nueva y nos pagaba una importante suma de dinero”, recordó.

Aquel planteo se rechazó casi por unanimidad por esa comisión directiva con 11 votos en contra y solo dos a favor. “Eso hubiera determinado que hoy Gimnasia tuviera de nuevo el predio, otro estadio y otra sede”, lamentó, pese a, el mismo haber votado por la negativa.

“Gimnasia se tiene que plantear, no el alquiler de espacios chicos, sino un proyecto más ambicioso y evaluar si tiene sentido seguir sosteniendo toda esa estructura en pleno centro o alquilarla en block, con cifras altamente millonarias y hacer algo en otro lugar”, añadió,

“No estoy de acuerdo con poner Mostaza ni seguir comiendo pedacitos del club, porque luego en la sede central no quedará nada. Se debería tener en cuenta que el estadio solo está en pleno centro pero está vieja, no tiene cámaras y las luces no sirven para nada”.