SantaCruz:la jueza que negó el allanamiento de las cajas con dólares es prima de MáximoKirchner

Valeria López Leston evitó pedir un allanamiento en el deposito donde se habrían encontrado los dólares: lo limitó solamente a la casa contigua 6 septiembre, 2021

Marcela López de 61 años se encuentra desaparecida hace más de 100 días y uno de los investigados, José Luís Balado, es un hombre cercano al kirchnerismo: su tío, Mario Balado, fue nombrado administrador de los bienes de Máximo y Florencia Kirchner.

Durante la búsqueda de Marcela López, encarada por su hija con el auxilio de perros entrenados, es que arriban a un predio donde hay una casa y con un depósito al que los perros marcaron como objetivo.

Allí, el abogado Jorge Trevotich junto a José Luis Baldo, tío de Mario Baldo y Rocío, hija de Marcela López, es que deciden ingresar al lugar y encuentran unas 8 cajas de 40 x 25 cms repletas con fajos de dólares termo sellados con fajas del Banco Nación. En ese momento el tío del administrador de Máximo Kirchner se desmaya por el impacto del hallazgo, afirma el periodista Dario Rosatti.

Al encontrarse con ese dinero, deciden dejarlo como estaba e informar a la jueza Valeria López Leston quien emitió una orden de allanamiento para el domicilio, pero no para el deposito donde estaba el hallazgo. Fue el tío de Mario Baldo, José Luis Baldo, quien permitió el acceso al predio y aseguro que lo que había en el depósito pertenecía a su sobrino, el amigo y administrador de Máximo Kirchner.

“Los dólares estaban termosellados y como sucios, pero dejamos todo en el lugar”, relató el abogado Trevotich. “Hicimos una presentación ante la jueza López Lestón pidiendo un allanamiento. Ella ordenó la medida pero no hizo extensivo el allanamiento a la casa donde la noche anterior encontramos las cajas con dólares y además, en ese momento, José Luis Balado me recriminó que si no me iba de ahí me iba a cagar a trompadas”, agregó.

A raíz de lo ocurrido, la querella a cargo del abogado Trevotich, pidió se aparte a la magistrada, cosa que obtuvo. En ese lapso hubo tiempo suficiente para que se limpiara la escena y se retirara el efectivo, sin embargo, el letrado y la hija de López, Rocío, poseen filmaciones de quienes retiraron las cajas con dólares y grabaciones de lo sucedido durante el hallazgo, pruebas mas que suficientes para profundizar una investigación.

Fue la diputada nacional Marina Zuvic quien denunció que la jueza que sigue el expediente por la desaparición de Marcela López en Santa Cruz, evitó hacer allanamientos de manera intencional. Y agregó que fue por ser “tía de Kirchner”.

Encontraron cajas con dólares termosellados en propiedad del administrador de Máximo Kirchner en Rìo Gallegos. La jueza “Tía de Kirchner” no quiso hacer el allanamiento. El hallazgo fue en el marco de la desaparición de Marcela López, pareja del administrador k. — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) September 3, 2021

El nexo entre la desaparición de López y los dólares hallados

El abogado Trevotich baraja la hipótesis de que “la desaparición de Marcela López está íntimamente relacionado con el hallazgo de estas cajas con dinero sucio”, que podría ser procedente de actividades ilegales, por la forma en que estaban escondidos en la propiedad de Mario Alejandro Balado.

En esta línea, según informó OPI Santa Cruz, Rocío, una de las hijas de López, fue amenazada por el abogado de José Luis Balado si entraba a esa casa.