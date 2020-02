Las escalofriantes palabras de uno de los agresores después de la violación de la salteña

La mujer de 44 años que fue violada por dos sujetos en Santa Cruz confesó a la Policía un detalle que puede ser clave en la investigación: una vez consumado el crimen, uno de los agresores dijo una frase que sería de gran ayuda para dar con los atacantes.

Ella le había visto el rostro, podría identificarlo. El abusador le dijo a su cómplice que debía matarla, y de inmediato tomó una piedra y comenzó a golpearla en la cabeza, hasta que el otro le habría dicho que estaba muerta. De acuerdo con información difundida por TiempoSur, la víctima habría simulado estar muerta para evitar que siguieran los golpes.

“No quiero volver a la carcel”, dijo el abusador a su cómplice, quien en el momento de la violación mantenía al pequeño de 4 años amenzado con un cuchillo en el cuello. Luego de darla por muerta, los atacantes la dejaron atada y huyeron con el niño, a quien metros mas adelante lanzaron desde un acantilado para causarle la muerte.

La Policía realizó un rastrillaje en busca del pequeño: fueron encontrados en la zona elementos personales y entre las rocas cercanas a la playa el cadáver del nene. El personal de División Criminalística y del médico policial revisó el cuerpo del pequeño, certificó la muerte y solicitó que una vez finalizadas las pericias, sea trasladado a la morgue para que le realicen la autopsia.

Las fuerzas de seguridad activaron un operativo cerrojo en la ciudad y en todas las rutas que conectan a Puerto Deseado con otras localidades para dar con los responsables de este brutal homicidio. Ahora la Policía cuenta con un dato clave: al menos uno de los dos agresores es un ex convicto. Sin embargo, aún no hay información sobre el paradero de los atacantes.

Gustavo González, intendente de Puerto Deseado, indicó que todo el Gobierno provincial está comprometido en la investigación. “Está todo en un proceso de investigación. Nosotros con el Gobierno de la Provincia estamos haciendo un acompañamiento a la victima y a su hijo”, dijo el funcionario.

Tras el ataque, la víctima fue trasladada al nosocomio de Puerto Deseado. Gustavo Mirón, director del establecimiento, manifestó que la mujer tiene signos de haberse defendido y sufre una conmoción muy grave por lo sucedido. “Esta bajo los efectos de sedantes. Todavia no puede asimilar lo que le ha pasado”, contó el doctor a TN. Sobre la investigación, el médico dijo que “los peritos tomaron muestras de todo tipo de lesiones, de la vía vaginal. No puedo decir si fue violada o no pero sí fue victima de una agresión sexual”.

Según pudo conocer TiempoSur, la mujer habría podido dar características de uno de los agresores. Ahora los policías de la dependencia interviniente deben tratar de dar con los dos sujetos que están involucrados en el hecho, que provisoriamente fue caratulado “abuso sexual, lesiones y homicidio”.