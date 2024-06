Santiago Caputo controlará la AFI con Sergio Neiffert: ¿qué pasará con los espías de la gestión de Posse?

El asesor recupera para el Presidente Javier Milei el manejo de la inteligencia que tenía Nicolás Posse; tregua entre Pettovello y Pablo de la Torre

Todavía el gobierno de Javier Milei no confirma la designación, pero es un secreto a voces en la Casa Rosada que el asesor presidencial Santiago Caputo será el nuevo hombre fuerte de la inteligencia nacional porque terminará designando a Sergio Darío Neiffert al frente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que hasta el mes último estaba controlada por el ex jefe de Gabinete Nicolás Posse.

Según pudo saber iProfesional, Caputo fue el que propuso el nombre de Neiffert y Milei lo aceptó cuando hubo que volar a Silvestre Sívori de la AFI, hombre de Posse. «Caputo será el que manejará la inteligencia y concentra poder», señalaron altas fuentes del gobierno libertario.

Por otra parte, cada vez gana más terreno la versión de que Sandra Pettovello, tarde o temprano, deberá dejar el Ministerio de Capital Humano, envuelto en una crisis que ella no puede manejar por falta de muñeca política.

Milei tuvo que reiterar casi quebrado anímicamente este lunes ante periodistas que Pettovello no se irá del Ministerio porque es la mejor ministra del gabinete. Pero quienes miran de cerca el interior de la gestión le atribuyen a Pettovello un «desborde emocional por las fuertes presiones generadas por sus propios errores de gestión».

Pettovello en el ojo del huracán

Pettovello habilitó a su subsecretaria legal, Leila Gianni, a que denuncie penalmente al expulsado ex secretario de Niñez y Familia, Pablo De la Torre, por haber dejado vencer alimentos que no se distribuyeron y por haber nombrado a 123 contratos de la Organización de Estados Interamericanos para suplir la falta de nombramientos oficiales.

Pero las dos decisiones de De la Torre tenían el visto bueno de Pettovello. Cerca del ex funcionario renunciado aseguran que De la Torre culpa a Pettovello de dejarse llevar por la ex kirchnerista y ex massista Gianni, que en realidad estaría conspirando contra el gobierno de Milei.

Es por eso que desde este lunes se celebró una tregua entre el Presidente y De la Torre. El Gobierno dejó de movilizar las noticias en contra de De la Torre en los medios de prensa más cercanos y le sacaron presión al ex funcionario.

«Es posible que Pettovello termine renunciando por la presión, el peso de sus errores propios y el desborde emocional que tiene en un cargo para el cual no está preparada», señalan funcionarios que aún militan en la cartera que maneja la ayuda social.

Crisis en Desarrollo Humano: ¿el enemigo en casa?

Según algunas voces más osadas, Gianni también está dinamitando el ministerio secretamente digitada por terminales kirchneristas y la hermana de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, también quiere provocar la renuncia de Pettovello contra la voluntad del Presidente. Para ello tendría el apoyo de los Menem: Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Relaciones Institucionales de la Presidencia, y Martín Menem, presidente de Diputados.

«Nadie va a echar a Pettovello, pero se iría por decantación propia, ante su propia incapacidad para gestionar», señalan cerca de De la Torre, que pese a gozar de la tregua de la Casa Rosada entiende que el daño a su figura está hecho.

Algo parecido ocurrió con la diputada Marcela Pagano: hace dos meses, Milei la había designado presidenta de la Comisión de Juicio Político, pero Karina Milei buscó tumbarla por no poder controlarla: por ahora sin suerte, aunque ello provocó una úlcera sangrante a Pagano.

En medio de este embrollo, Pettovello inició este lunes la distribución de los alimentos a punto de vencer a través de los camiones del Ejército y mediante la Fundación Conin. Fue la manera de quedar exenta de posibles denuncias por haber dejado vencer los alimentos en los depósitos.

Santiago Caputo recupera para Milei el manejo de la AFI

En cuanto al mundo de la inteligencia, Santiago Caputo controlará a su amigo Neiffert al frente de la AFI; es un viejo funcionario del Municipio de Malvinas Argentinas en épocas del ex intendente Jesús Cariglino. Existe una relacion familiar entre Caputo, Cariglino y Neiffert. De todos modos, las segundas líneas de la AFI permanecerían pobladas de funcionarios nombrados por Posse.

En rigor, esos funcionarios de inteligencia fueron designados por el ex secretario de Estrategia de jefatura de Gabinete Jorge Jesús Antelo, brigadier retirado, mano derecha de Posse. Muchos de esos funcionarios son militares retirados que trabajaron con el ex jefe de Inteligencia del Ejército y ex jefe de la fuerza, Cesar Milani, el militar más kirchnerista.

«Caputo tendrá ahora la dirección política de la AFI, cada vez tiene más poder. Pero hay operaciones de inteligencia ya lanzadas incluso en las relaciones con Estados Unidos que deben continuar», señalaron a iProfesional fuentes de la AFI. Neiffert, Sívori y Caputo se reunieron todos estos días.

Cuando Posse fue echado por Milei, antes de partir hacia los Estados Unidos, hace diez días, la Casa Rosada dejó trascender que el jefe del Gabinete había hecho operaciones de inteligencia y espionaje interno contra Karina Milei, Eduardo «Lule» Menem y Sandra Pettovello. En las últimas horas, las usinas de Posse señalaron que en realidad fue al revés: Caputo le exigía supuestamente a Posse que hiciera espionaje de periodistas y de adversarios políticos pero el ex jefe del Gabinete se negaba. Pero según esa versión Nicolás Posse desacataba esa orden.

Miliei necesita un acierto para calmar a los mercados

En medio de estos conflictos, Milei necesita tener un acierto para comenzar a calmar a los mercados que comienzan a sentir incertidumbre: ayer bajaron las acciones y los bonos y subió el riesgo país y el dólar. Por ahora la resolución de la crisis en Capital Humano, el nombramiento de Yanina Nano Lembo como reemplazante de De la Torre en Niñez y Familia, no sirvió para calmar las aguas.

La tregua entre Milei y De la Torre pudo servir de bálsamo y las denuncias de Gianni en la justicia, y su pelea televisada con el lider piquetero Juan Grabois, sumaron más confusión a la falta de gestión de Pettovello, cada vez más debilitada. El Presidente la sostienen, pero Karina Milei comenzó a distanciarse. La falta de manejo político, que era una virtud, para los libertarios, comienza a ser un problema.

En privado, Caputo suele decir que «al Estado no hay que gestionarlo sino desarmarlo». Milei necesita ahora «hacer algún gol» en la economía y apagar tantos ruidos internos.

Es por eso que el jefe del Gabinete, Guillermo Francos, comenzó a ser la esperanza blanca del Gobierno para lograr el apoyo necesario en el Senado para sancionar la Ley Bases.

En la Cancillería aseguran que está casi listo el decreto de designación de la senadora Lucila Crexell como futura embajadora ante la Unesco en Paris. Crexell responde al gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

En principio, la senadora apoyaría a cambio en general la Ley Bases y sumaría un voto clave para la aprobación. Sería una jugada a tres bandas: el diputado radical Pablo Servi pasaría al Senado en reemplazo de Crexell y el bloque de la UCR sumaría un voto más en el futuro. Al mismo tiempo un dirigente del PRO de Neuquén reemplazaría a Servi en la banca de diputados y sumaría un voto más al bloque que preside Cristian Ritondo: todos ganan.