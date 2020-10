Santiago Cúneo, furioso, tildó de “estafadora y mentirosa” a Cristina Kirchner: el video

El periodista de Canal 22 arremetió contra la vicepresidenta y la acusó de promover una «dictadura china en Argentina» a través de Nodio, el organismo contra la «desinfomarción y la violencia simbólica», periodista y conductor del programa 1+1=3 (Canal 22) arremetió contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien tildó de

“¿A vos no sé quién te vendió que sos intocable, que no se te puede hablar? ¿Sabés qué, Cristina? Te podés ir a la puta que te parió”, comenzó su editorial Cúneo. Luego dijo que el “proyecto” de Cristina Kirchner se “no es político sino personal y ahora como no tenés cómo salir porque no tenés plata para repartir porque populismo sin plata es imposible, pretendés aplicarnos la dictadura china a través del manejo de las redes sociales, de la información y del control social”.

“Antes te querías copiar de Chávez. Imaginate que ni a la suela del zapato le llegás al Comandante Chávez y ahora te querés copiar de Xi Jinping y la dictadura china a través del manejo de las redes sociales y el control social y de la información”.

Más adelante, Cúneo apuntó contra Miriam Lewin, la periodista encargada de Nodio, el Observatorio de la desinformación y la violencia simbólica en medios y plataformas digitales, que estableció recientemente el Gobierno.

Y luego despotricó contra el “expresidente (sic) Alberto Fernández” quien durante una entrevista con “la basura de Verbitsky” dijo: “Evitamos que un millón y medio de personas estén debajo de la línea de pobreza”. Tras esto, Cúneo dijo: “¿Vos no podés ser más hijo de puta, Alberto Fernández, porque no te pudieron parir dos veces? Vos no le podés decir que le salvaste a un millón y medio de personas no caer bajo la línea de pobreza. ¡Mandaste seis (millones) bajo la línea de pobreza en diez meses! ¡La puta que te parió! ¡Cortala con el Alplax, idiota!”, cerró Cúneo.