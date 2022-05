Santiago Payo deja la gerencia del hospital Juan Domingo Perón de Tartagal

El ministro de Salud Juan José Esteban le pidió la renuncia, tras meses de diferencias relacionadas con la gestión de uno de los centros sanitarios más importantes de la provincia. Más de 50 trabajadores de la institución iniciaron un paro por reclamos salariales.

Tras meses complicados en el hospital Juan Domingo Perón de Tartagal, se conoció hoy que el gerente de la institución, Santiago Payo, deja su cargo. Desde el Gobierno de la Provincia confirmaron que el ministro de Salud Juan José Esteban le pidió la renuncia.

Payo había asumido en marzo de 2021 en reemplazo del anestesiólogo Juan Ramón López al frente del hospital cabecera del departamento San Martín. Es médico pediatra y exsenador provincial.

Se conoció que las diferencias entre Payo y Juan José Esteban llevaban meses pero se profundizaron en las últimas semanas.

Al frente del hospital, a Payo le tocó afrontar la muerte de niños y niñas del departamento por cuadros de desnutrición o deshidratación a principios de este año.

Además, los reclamos de los pacientes por los problemas en el acceso a la atención en las distintas áreas de la institución habían generado una delicada situación en el norte provincial.

Esta semana, 55 trabajadores del hospital que prestan servicios como monotributistas iniciaron un paro para reclamar que los pasen a la planta permanente del hospital y una mejora salarial. Se desempeñan como enfermeros, cocineros, personal de maestranza, limpieza y mantenimiento y cobran $30.000 mensuales, pero desde hace cuatro meses solo están recibiendo $15.000.

“Nos pagan $30.000 pero de ahí tenemos que pagar el monotributo, con lo cual nos quedan 26 mil. Aceptamos porque, a pesar de ser enfermeros, no conseguimos trabajo. Pero dijimos que ya es demasiado porque encima que nos pagan menos de la mitad de lo que deberíamos cobrar nos dan de a puchos la plata. El viernes pasado era que nos iban a pagar y cuando vinimos al hospital a retirar los cheques nos dijeron que el gerente se había ido a Salta y que faltaba la firma de él. Por eso nos cansamos de tanto manoseo”, contó hace días Emilia a El Tribuno.

Al momento de asumir, el ahora exgerente había declarado: “Es un gran desafío; pasaron 33 años desde que dejé de trabajar en el hospital por cuestiones de ese momento, a pesar de que habíamos trabajado junto al doctor Daniel Am y Luis Martínez Negri para que se consiguiera la construcción de la nueva etapa del hospital Perón. Después de eso, el gobierno que dispuso que no iba a necesitar más de mis servicios. Hoy regreso con el mismo objetivo, porque entonces y ahora lo que quiero es un gran hospital para todos los tartagalenses”.

Se espera conocer quién lo sucederá al frente de uno de los hospitales más complejos y críticos de la provincia, por la amplia zona que debe cubrir y la densidad poblacional y diversidad cultural del norte provincial.

Una versión indica que asumiría la gestión provisoriamente una comisión normalizadora que integrará, entre otros profesionales, Facundo Humacata, quien asumió en enero de este año como secretario de Sercivios de Salud de la Provincia.