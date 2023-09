Scaloni mandó un fuerte mensaje para los campeones del mundo y anticipó cuánto tiempo jugará Messi

El entrenador de la Selección argentina habló este miércoles en conferencia de prensa, en la previa del arranque de las Eliminatorias. Aseguró que ya tiene definido el equipo para recibir a Ecuador.

LaSelección argentina se prepara para el arranque de un nuevo camino. Este jueves, a partir de las 21, enfrentará a Ecuador en el estadio Monumental por la primera fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. El martes será turno de Bolivia en la altura de La Paz.

Tras la conquista de Qatar 2022 (sumado a la Copa América y la Finalissima), el combinado campeón del mundo quiere extender aún más su glorioso andar con Lionel Messicomo faro. Este miércoles, en la previa del duelo con Ecuador, el entrenador Lionel Scaloni habló en conferencia de prensa.

El mensaje de Scaloni para los jugadores campeones del mundo

“La charla que tuvimos apenas los vimos (a los jugadores) fue que al final lo pasado ya está, fue muy lindo, fue histórico, pero ahora hay que seguir. El ADN del jugador, y más del argentino, es el de seguir ganando, de competir. Queremos seguir compitiendo en la misma línea, respetando a los rivales, sabiendo que ahora será mucho más complejo. Ninguno se puede dormir”, aseguró Scaloni sobre este nuevo camino que empieza.

“Esta camiseta, este escudo, este país implica mejorar constantemente. Tenemos una oportunidad buena. Los jugadores están bien, tenemos una base que viene hace tiempo y le vamos metiendo jugadores que creemos que pueden mejorar”, continuó.

Lionel Scaloni dirigió la práctica de cara al partido con Ecuador por Eliminatorias. (Foto: @Argentina/Twitter)

Scaloni tiene el equipo definido, pero no lo dio

Ante la pregunta sobre el equipo para este jueves, Scaloni confirmó que ya lo tiene definido, pero no dio los nombres. “Lo tengo definido, no va a variar mucho de lo que fueron los últimos partidos. Al final ya sabemos que cambiamos poco, no me dan motivos para cambiar, pero siempre podemos tener una sorpresa sabiendo que Ecuador es un buen equipo”.

Scaloni confirmó que Messi viajará a Bolivia

En los últimos días mucho se habló sobre si Messi viajará a la altura de La Paz para enfrentar a Bolivia, para la segunda fecha de las Eliminatorias. Scaloni fue muy claro y confirmó que Leo también jugará ese encuentro. “Ninguno se bajará si no es por lesión o algún problema”, admitió.

“Hablé ayer con Leo, está bien. Está contento y feliz. Encontró un lugar que lo quieren. Es feliz dentro de la cancha de futbol. A partir de ahí la disponibilidad está. Va a jugar todos los minutos que pueda jugar. No hay necesidad de ahorrar esfuerzos”, afirmó sobre los próximos partidos, incluido el viaje a La Paz.

Messi, en el predio de la AFA en Ezeiza (Foto: Reuters).Por: REUTERS

Lionel Scaloni se quejó del alto precio de las entradas para ver a la Selección

Lionel Scalonibrindó una conferencia este mediodía en la previa del comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas y sorprendió al hablar del alto precio de las entradas para ver a la Selección.

“Las entradas las tuve que comprar, así que imaginate. Me gasté 900 mil pesos. Las pagué, cómo no las voy a pagar. Después te muestro el recibo si querés”, dijo el entrenador, un poco en broma un poco en serio.

Y siguió: “Me cuesta mucho como a todos, pero yo no soy nadie para poner el precio de las entradas. Yo por mí que vaya gratis la gente”. expresó el DT.

Más frases destacadas de Lionel Scaloni