Scaloni se cruzó con un periodista por De Paul: “¿Pero por qué me preguntas?”

El DT de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, fue al choque con un periodista luego de que le preguntara sobre la supuesta lesión De Paul.

El entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, se mostró muy molesto por las recurrentes preguntas sobre el estado físico de Rodrigo De Paul y se cruzó duramente con el periodista de DirecTV Sports, Federico Rodas.

“No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”.



Lionel Scaloni.pic.twitter.com/yQctdCjAuA — Sudanalytics (@sudanalytics_) December 8, 2022

El DT de la Selección Argentina se suele expresar de manera muy calmada en las conferencias. No obstante, hoy no se sintió a gusto con las consultas sobre la aparente lesión de De Paul y dejó entrever su enojo. Lo que más le molestó al oriundo de Pujato fue que esto se filtró de un entrenamiento a puertas cerradas. Tras responder la misma pregunta dos veces, a la tercera terminó estallando contra el periodista Federico Rodas.

“¿Pero por qué me preguntas?. Si vos me decís quien te lo dijo, yo te cuento la situación de De Paul”, le dijo Scaloni a quien cubre el día a día de la albiceleste en DirecTV Sports. Asimismo, el DT agregó: “No me enoja, el entrenamiento fue a puertas cerradas. No sé si jugamos para Argentina o para Holanda”

Rodas luego de un pequeño ida y vuelta más ameno le preguntó al DT sobre si los periodistas “jugaban” para Holanda y dijo: “No, ustedes no. No estoy enojado, simplemente hay un jugador que entrena diferenciado por equis motivo, esa necesidad de informar enseguida cuando el entrenamiento es privado. Si De Paul está con una molestia, a Di María le duele la uña del pie o Acuña, no entiendo la necesidad para crear una alarma”