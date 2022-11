Scaloni y una sorpresiva declaración: “Hay jugadores que no…”

El director técnico de la Selección Argentina reveló que aún puede haber cambios en la lista de convocados

La Selección Argentina se impuso sin dificultades ante Emiratos Árabes por 5-0, con un equipo que presentó varios cambios. Alexis Mac Allister reemplazó a Gio Lo Celso, quien se lesionó y no fue citado por el DT. Pero las sorpresas fueron Juan Foyth, Lisandro Martínez y Julián Álvarez, quienes comenzaron desde el arranque. Tras el encuentro, Lionel Scaloni informó sobre las molestias y que aún puede cambiar la lista de convocados para el Mundial.

“Si es verdad que algunos no jugaron por precaución y no los arriesgamos. El resto jugó, y el que estaba bien jugó lo que tenía que jugar. Son bastante grandecitos como para darse cuenta si están en condiciones de seguir o no“, comenzó el estratega de la albiceleste.

“Tenemos algunos problemitas, tenemos algunos días para resolver el tema de la lista. Si te soy sincero, no puedo decirte 100%. Por suerte o mala suerte, podemos cambiarla, esperemos que no. Está la posibilidad”, reveló Scaloni.

“Hay jugadores que no están del todo bien, es evidente. Hay varios que quedaron afuera de la convocatoria por no estar aptos para jugar o había algún riesgo. No te puedo garantizar que esos jugadores estén bien. Hay que ser cautos porque por algo quedaron afuera“, finalizó el oriundo de Pujato.

Los cambios que podría realizar Scaloni

En un principio, Gastón Edul informó que el cambio en la lista podría estar entre Cristian Romero o Nicolas González, ambos recuperándose de sus respectivas molestias. Finalmente, confirmó que el principal problema sería el ex Argentinos Juniors, esto abriría un posible cambio y su reemplazo lógico sería Ángel Correa.