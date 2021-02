Se acabó el misterio: El creador de Los Simpson reveló dónde se ubica Springfield

Pese a existir mas de 35 ciudades con el mismo nombre, Matt Groening reveló en cuál de ellas se inspiró para escribir la exitosa serie Uno de los misterios que siempre trataron de revelar los fanáticos de Los Simpson es, si existe, yen la que se desarrolla la clásica serie creada por Matt Groening.

Posiblemente se trate de una de las ciudades mas famosas del mundo aun sin siquiera saber si existe en la realidad. Sin embargo, luego de 32 temporadas su creador, Matt Groening, terminó con el misterio y la ubicó en el mapa.

En todo el territorio de Estados Unidos se confirmó la existencia de 35 ciudades llamadas Springfield. Por eso Matt Groening decidió inspirarse en ese nombre ya que le pareció divertido valorizar una de las ciudades con nombre más común y conocido en su país.

En una entrevista brindada a la revista estadounidense The Smithsonian ​Groening reveló el misterio de la ciudad. “El nombre de Springfield se debe a Springfield, Oregón. La única razón es que, cuando era niño, la serie de televisión Father Knows Best tenía lugar en la ciudad de Springfield, y yo estaba encantado porque me imaginaba que era la ciudad vecina de Portland, mi ciudad natal. Cuando crecí, me di cuenta de que era sólo un nombre ficticio. También me di cuenta de que Springfield era uno de los nombres más comunes para una ciudad en EE.UU. En previsión del éxito de la serie, pensé: Esto será genial; todo el mundo pensará que es su Springfield”. Y lo hacen”.

Cuando le preguntaron por qué nunca había contado de esa ciudad de Oregon, Groening contestó que no quería “arruinarlo para la gente. Cada vez que la gente dice que es Springfield, Ohio, o Springfield, Massachusetts, o Springfield, donde sea, siempre digo: Sí, eso es”.

Groening compartió un recuerdo sobre el la calle donde creció durante su infancia y su paralelismo con el sitio donde está la casa de Los Simpson “me encantaba crecer en Portland, pero también lo daba por sentado. Ahora miro atrás y me doy cuenta de lo idílico que era el lugar. Mi familia vivía en una calle larga y ventosa, en un pequeño callejón sin salida llamado Evergreen Terrace -también el nombre de la calle en la que viven los Simpson– y para visitar a algún amigo tenía que caminar al menos un kilómetro y medio por el bosque para llegar a su casa”.

Fuente: Clarín