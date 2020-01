Se acabó el sueño del Dakar para Kevin Benavides

Kevin Benavides estaba muy cerca de subirse al podio; pero quedó fuera de competencia.

Este viernes, en la prueba especial que unió Hà’il con Riad, el salteño tuvo problemas con el motor de su Honda.

Kevin, que hasta el momento de la complicación se situaba a 25 segundos del líder, se detuvo a 44 km del final, a la espera de que otro competidor tenga a bien remolcarlo hasta la meta. Leonardo Cola, uno de los argentinos en competencia, fue quien lo llevó hasta la meta, que cruzó con más de tres horas de tiempo perdido.

Una vez en el campamento su equipo, con un tuit en su cuenta oficial, dio la peor noticia:

