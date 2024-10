Se bajó un candidato de Cristina Kirchner para el PJ: “No es momento de internas”

Omar Félix, intendente de San Rafael, sostuvo que “no hay un gesto que ayude a que haya unidad”. La lista de Ricardo Quintela también sufrió una baja sensible.

En el marco de las internas del Partido Justicialista (PJ), Omar Félix, intendente de San Rafael, anunció su renuncia a la lista de consejeros titulares encabezada por Cristina Kirchner. “Renuncié porque si no hay un gesto que ayude a que haya unidad, no es momento de internas. Yo, para internas partidarias, no me presto”, declaró Félix, quien ocupaba el puesto 68° en la lista presentada por la ex vicepresidenta. La competencia por la presidencia del PJ está programada para el 17 de noviembre, donde Cristina se enfrentará a Ricardo Quintela.

La lista de Cristina, llamada “La Patria Primero”, incluye figuras prominentes del PJ como los senadores José Mayans y Lucía Corpacci, el diputado Germán Martínez, y la intendenta de Moreno, Mariel Fernández. También forman parte del grupo dirigentes de peso como Eduardo “Wado” de Pedro, el ex gobernador Sergio Uñac, y el sindicalista Ricardo Pignanelli. Sin embargo, la renuncia de Félix expone las tensiones internas que persisten dentro del partido.

La lista de Quintela también sufrió una baja significativa con la renuncia de José Mórtola, ex diputado correntino. Mórtola justificó su salida argumentando que el PJ debe “priorizar la unidad y la defensa del pueblo” en lugar de enfocarse en “discusiones internas alejadas de la realidad”. Criticó las políticas del Gobierno y llamó a fortalecer el diálogo dentro del partido, en sintonía con la necesidad de enfrentar los problemas sociales y económicos que afectan al país.

El clima dentro del PJ se tensa aún más tras el reciente acto en La Plata, donde Cristina Kirchner y Axel Kicillof se reencontraron en un evento de Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque ambos líderes no interactuaron directamente durante el acto, fuentes cercanas indican que mantienen diferencias políticas, aunque no se consideran enemigos. Estela de Carlotto, titular de Abuelas, afirmó que “estuvieron serios, pero juntos para este acto”.