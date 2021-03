Se cayó el decorado y apareció Cristina Kirchner

Por Fernando González para Clarín

Con su alegato político y judicial, Cristina Kirchner terminó desplazando a Alberto Fernández del centro del escenario.

Ella avisó. Lo había hecho en su carta del año pasado. El gobierno de Alberto Fernández se demoraba en las reformas judiciales que ella necesitaba y el gabinete estaba lleno de “funcionarios que no funcionan”. Incluyendo en esa categoría a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, quien se desvive desde entonces en pronunciar palabras que le agraden a la Vicepresidenta. Ese descenso de la dignidad nunca será suficiente. La versión de la renuncia de la ministra sobrevuela cada despacho donde se administra poder. Cristina no la quiere y la quiere menos porque Losardo acaba de decir que la ofensiva judicial no era para echar jueces. Hay algo que la ministra no entendió.

Como tampoco fue suficiente el discurso del Presidente el 1º de marzo, cuando abrió el año legislativo con dos iniciativas fundamentales. Una Comisión Bicameral para investigar, interrogar y presionar a los jueces. Y una denuncia penal contra Mauricio Macri por el mega préstamo de u$s 44.000 millones que el Fondo Monetario le otorgó a la Argentina en 2018. Ahora que se cayó el decorado, queda perfectamente claro que las dos ideas eran de Cristina. Macri y los jueces, sus obsesiones.

Es posible que Alberto haya querido hablar de cómo recuperar la economía. Tal vez haya evaluado incluso la hipótesis de pedir perdón por los funcionarios, militantes y amigos vacunados de privilegio, como sí lo hizo el secretario de Medios, Francisco Meritello. Pero el mandato de Cristina va por otro camino, con otro volumen y con otra intensidad. La Vicepresidenta pidió a la Cámara de Casación que la dejaran defenderse del procesamiento por la causa de dólar futuro en forma presencial pero los jueces no lo permitieron. No le importó. Montó un estudio de TV en su despacho del Senado y dio un discurso político de 53 minutos por zoom. Vestida de blanco, con la bandera argentina a su derecha y la foto de ella junto a Néstor detrás. El activismo kirchnerista la acompañó con fervor desde las redes sociales. Desde el minuto inicial, el hashtag #CadenaNacional era tendencia N° 1 en Twitter.

El discurso fue un déjà vu de aquella Cristina que monopolizaba los televisores entre 2011 y 2015. La combinación de algunas frases calmas con otras pronunciadas al borde de un ataque de nervios. La enésima explicación de la amañada teoría del Lawfare por la que ella, pero también Lula, Correa y Evo Morales fueron hostigados por una alianza maléfica de jueces, políticos y periodistas. Que el patrimonio de todos ellos haya crecido en forma exponencial cuando estuvieron en el poder no tiene ninguna importancia. “Yo sigo sentada acá y el otro mira fútbol en Qatar”, dijo respecto de Macri, demostrando que puede combinar la exasperación con el humor.

Lo que dejó la reaparición pública de Cristina es que tiene mucho para decir. Y que sus definiciones, sus argumentaciones y sus acusaciones logran el efecto de desplazar a Alberto Fernández del centro del escenario político. Son cada vez más los dirigentes del peronismo que se preguntan si podrán mantener el caudal electoral con el que ganaron las elecciones de 2019 ahora que la gestión va tomando el color y la textura que prefiere ella. Los gobernadores no le alcanzan a Alberto para equilibrar la pulseada. El santiagueño Gerardo Zamora se gasta 1.500 millones de fondos estatales para construir un estadio de fútbol en una provincia muy pobre. Y Gildo Insfrán enfrenta con balas y gases la primera manifestación en su contra luego de 34 años de ejercicio feudal. Con aliados así, cualquier batalla se vuelve complicada.

Esta semana fue Florencio Randazzo el que salió de la cueva para decir que Alberto es “un presidente sin poder político” y que el Gobierno es un proyecto armado en función del interés familiar de Cristina. También habló de “una tercera vía” para llegar al poder en la Argentina, un ensayo de laboratorio que nadie pudo probar todavía en la realidad. Sobre todo, en el peronismo, afectado desde hace dos décadas por el Sindrome de Estocolmo. Y así sigue en terapia intensiva, amarrado a los objetivos de una mujer que ha demostrado saber bien cómo domesticarlo.