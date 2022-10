Se conocieron los motivos de la presunta separación de Tini y De Paul

En medio de muchos rumores de ruptura entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul, en Socios del Espectáculo dieron a conocer los supuestos motivos.

Luli Fernández aseguró que la pareja anunciará el fin de su noviazgo cuando termine el Mundial, pero agregó la pelea que habría detonado la decisión: «Hubo una llamada telefónica, en un tono bastante hostil, esa es la palabra que la define, entre el papá de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul».

Luli aseguró que el futbolista estaría arrepentido de haberse metido en este vínculo con la cantante: «Hubo una reflexión que habría hecho Rodrigo De Paul sobre cómo esta situación está afectando su carrera. Habría llamado a Mónica, su mamá, para decirle que estaba harto de la situación. Que lo había llamado el papá de Tini Stoessel y que Rodrigo le había cortado el teléfono”.

«La situación no daba para más y la relación estaría terminada, pero del entorno de Tini querían que la noticia se diera después del mundial», sostuvo Fernández, mientras que Brey expuso que la artista no habría podido relacionarse con éxito con los hijos del jugador de fútbol y eso habría sido un detonante: «Me cuentan es que hubo varios hechos, pero hubo uno en puntual que tengo que ser muy delicada y muy prudente para contarlo porque hay menores de por medio. Cuando Camila Homs llevó a Europa a sus hijos, porque estaba de vacaciones con su novio, y ellos quedan al cuidado de De Paul, en ese momento Tini compartía con su novio en España, y la relación entre Tini y los hijos de De Paul no sería… habría muchas cosas que para Tini no sería tan fáciles de compartir».

«El tema de fusionar la familia sería uno de los tantos conflictos que los tiene separado», concluyó contundente Mariana Brey.

Guido Záffora había contado previamente en Es por Ahí, que el final de la relación de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya tiene fecha y reveló lo que ha hecho que el amor de la polémica pareja se apague.

El panelista aseguró que la cantante y el futbolista «tuvieron una crisis muy fuerte que tiene que ver con a distancia. Pocos momentos compartidos…». Además, Guido contó que todo el conflicto legal que Rodrigo tuvo con Camila Homs, no fue del agrado de Tini: «Ya están separados, arreglaron todo, pero en el medio Tini sentía que todo ese escándalo, la cuota alimentaria y todo lo que se decía de Cami la ponía a ella en un lugar muy incómodo. Eso desató una crisis de pareja, discusiones por WhatsApp, idas y vueltas».

Todo indica que la estrella musical querría cuidar su imagen y todo el escándalo de De Paul por la cuota alimentaria de sus hijos no le sumaba: «Tini le decía ‘yo estoy en mi mejor momento, entiendo que vos tenés que solucionar temas familiares para después estar tranquilo’. Él estaba muy nervioso, la familia de De Paul también estaba nerviosa porque veían a los nenes, pero sentían que era un escándalo que no se podía manejar».

Záffora afirmó que tanta distancia y los diversos problemas que ha tenido Rodrigo, habría hecho que Stoessel tomara la decisión de dejarlo hace pocas semanas: «Cuando Tini intentó dejarlo, le dijo por WhatsApp que esto se estaba complicando; De Paul le mintió al Cholo y se fue a buscarla a Miami. Que el pibe remó, remó… El tema es que cuando Rodrigo de Paul llegó a Miami la remó con todo y Tini Stoessel le dijo ‘está bien, esto es un lindo gesto de amor, vamos para adelante'».

Además, Guido aseveró que el actual viaje de Tini a España no fue para compartir con De Paul: «Lo que se dice en el entorno de Tini dicen que hoy están seis puntos. Pero Tini está en Madrid con él, pero no se está quedando con Rodrigo… Y no fue por De Paul, sino por Lali Espósito, porque están trabajando en el próximo tema que van a lanzar juntas». De igual forma, el periodista agregó contundente: «Lo que se dice es que Tini y De Paul van a anunciar la separación después del Mundial para que esto no ensucie la imagen de los futbolistas».