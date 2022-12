Se debe lograr que Aguas del Norte sea eficiente, con menos gastos»

Ignacio Jarsún, asumirá como presidente de Aguas del Norte.

Ignacio Jarsún dejó su cargo de vicepresidente de la Cámara de Diputados y asumirá como nuevo presidente del directorio de Aguas del Norte. Pasó de ser concejal a intendente de Rosario de Lerma, y de legislador provincial, a hacerse cargo de la prestataria del servicio de agua y saneamiento, cuestionada por los cortes. «El problema es la desinversión», admite Jarsún, y asegura que esa, sin embargo, no es una excusa, aunque confía en que nunca más se atravesará esto.

Aguas del Norte estaba a cargo de Luis García Salado, quien pasará a la Secretaría de Justicia de la Provincia. Por estos días hay muchos reclamos de los vecinos e, incluso, se declaró una emergencia hídrica.

Jarsún afirma que con el nuevo cargo, asume el mayor desafío que deberá afrontar hasta ahora. Aunque destacó estar confiado de poder asumir con altura basándose en su experiencia en Rosario de Lerma, donde asegura que consiguió financiamiento para obras hídricas, «sin devolución», aclara, para diferenciarlo del Fondo de Reparación Histórica y el Plan Bicentenario, de los cuales lamentó que quedaran obras sin hacerse. En la nota con El Tribuno dijo que hará hincapié en el recurso humano y asegura que no contratará más gente para la empresa «deficitaria». Afirmó que Aguas del Norte será de puertas abiertas a los académicos universitarios.

¿Cuáles son los principales desafíos?

Tratar de darle solución inmediata a la crisis que estamos atravesando en este momento. A partir de ahí, el desafío es armar buenos equipos, de gente idónea, con consultas a las universidades y toda la gente que tenga para aportar será consultada para tomar las mejores decisiones.

Salta está atravesando un momento complicado, de muchos años de desinversión, sumado a la sequía, pero no tiene que ser excusa para que estemos atravesando esta crisis. Haremos todo lo que debamos hacer para que esta situación no se repita. Se debe lograr que Aguas del Norte sea una empresa eficiente, con mucho menos gastos, y lo que se gaste sea mucho más efectivo.

¿Cómo lograrlo en una empresa en la que sus ingresos por las facturas de usuarios alcanza solo para mantener el servicio y los sueldos de empleados?

Tengo la tranquilidad de que cuento con el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz, eso es muy importante, y de los ministros de Economía e Infraestructura, que es sumamente necesario para poder llevar adelante una empresa deficitaria que necesita apoyo. Lo que intentaré hacer es que lo que tenemos sea mucho más efectivo, de reciclar personas que están en Aguas del Norte sin cumplir con ninguna función. Están siendo desperdiciadas porque tienen capacidad para ejercer roles que no están cumpliendo. Mi idea no es contratar más personas, porque el problema es ese… No se puede tampoco incrementar tarifas porque es inviable decirle al usuario que pagará más por servicios que no tiene. El objetivo primero es que el servicio sea adecuado, que la gente tenga agua las 24 horas y que partir de ahí se considere la situación, ver si se puede adecuar las tarifas a la realidad.

La desinversión es real, se ve, pero también es real que este gobierno hizo un esfuerzo histórico, más de 14 mil millones de pesos; solo en Salta capital se están haciendo 18 pozos de agua, es histórico. Estoy convencido de que lo que estamos viviendo hoy, no lo volveremos a vivir. Cuando fui intendente de Rosario de Lerma me tocó asumir en adversidad, en un municipio que estaba con deudas. Asumimos después de 20 años de gestión y tenés que aprender a delegar y confiar en personas que no conocés. Creo que están las condiciones dadas. Nuestra habilidad estará en saber armar equipos de trabajo.

La falta de agua llegó a lugares impensados, como a la ciudad, ¿qué ánimo percibe?

Cuando salió la noticia la gente comenzó a ponerse en contacto conmigo. Recibo reclamos de todos los puntos de la provincia, del centro y del interior. Estoy tratando de derivarlos a las áreas correspondientes. Hay que escuchar esos reclamos y ser una empresa ágil para tener un feedback importante y que ese feedback tenga respuesta. Haremos lo posible para que así sea.

Se reclama que hay muchas obras con fondos nacionales que quedaron sin hacerse. ¿Qué gestiones planifica en este sentido?

Gestionaremos recursos no solo con la Provincia, sino también con Nación y también con organismos internacionales. Cuando fui intendente, Rosario de Lerma fue el municipio de la provincia que más recibió dinero de afuera para obras de agua, así que esa es nuestra virtud, veremos con qué contamos. Hay mucho financiamiento vinculado a medio ambiente para obras de agua, hay que saber encontrar esas fuentes de financiamiento.

Durante el gobierno de Urtubey se planificaron obras hídricas con fondos internacionales que nunca se hicieron, como el Fondo de Reparación Histórica o el Plan Bicentenario.

Fue lamentable que queden obras sin hacerse. Pero esos fondos fueron deudas tomadas, cuando hablo de obras con financiamiento internacional relacionados a medioambiente, hablo de fondos sin devolución.

Se hará cargo de un carbón caliente…

Me quedaba un año aún como diputado, muchos me dijeron que estaba loco por cambiar esa tranquilidad y no tener la responsabilidad de llevarle agua a la gente, pero estoy convencido de que estoy capacitado para mejorar. Si pensaba que no lo podía hacer no lo hubiera aceptado. Estoy agradecido con el gobernador. Hay que aprender a eliminar la burocracia, saber dejarse ayudar. Esas tienen que ser las virtudes que uno tiene que tener para poder hacer lo mejor posible, saber armar equipo.

Hace hincapié en el recurso humano para salir adelante, ¿con qué se encontró en cuanto al organigrama y la planta de la empresa?

El 27 de diciembre, cuando asuma, tendré mayor información. Sin embargo, tengo acceso a información porque en estos años que vengo ejerciendo cargos públicos, cuando fui intendente me cansé de ir a Aguas del Norte. Antes fui diputado y antes concejal, son muchos años de conocer la empresa desde afuera, con permanente contacto. Conozco mucha gente que cumple funciones y gente que no, creo que sé en quién me puedo apoyar y en quiénes no. El proyecto que presentamos en la Legislatura hace tres meses, para que Aguas del Norte deje de pagar impuesto a las Ganancias, lo presenté con información que me pasó un empleado de Aguas del Norte sin cargo jerárquico en sus funciones, un empleado administrativo. Gracias a él y a otros directivos pude presentar ese proyecto. Logramos que se ahorren $300 millones de impuestos a las Ganancias y ocupar ese dinero en lo que se necesite.

f:El Tribuno