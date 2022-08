Se despide una leyenda: Serena Williams le puso fecha a su retiro del tenis

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam anunció que quiere dedicarse a su vida empresarial y familiar

Próxima a cumplir 41 años el venidero 26 de septiembre, la extraordinaria carrera deportiva de Serena Williams está cerca de llegar a su fin. Con una vida familiar y empresarial tan activa como demandante, la leyenda del tenis mundial se pronunció sobre la posibilidad de retirarse una vez concluido el US Open que tendrá lugar en la ciudad de New York entre el 29 de agosto y el 11 de septiembre.

En un testimonio escrito en primera persona para la revista Vogue, la persona con más títulos de Grand Slam (23) en la Era Abierta sobre la faz de la tierra expresó: “Soy terrible para las despedidas, la peor del mundo. Pero estoy más agradecida de lo que puedo expresar con palabras. Me he llevado tantas victorias y tantos trofeos. Voy a extrañar esa versión de mí, esa chica que jugaba al tenis“.

Respecto del récord de 24 títulos grandes de Margaret Court (solo 11 de ellos fueron en la Era Open), Serena sostuvo: “Sé que hay una fantasía de los fanáticos de que podría haber empatado a Margaret ese día en Londres (Wimbledon), luego tal vez batir su récord en New York y en la ceremonia de trofeos decir: ‘Nos vemos’. Lo entiendo, es una buena fantasía“.

“No estaba lista para ganar Wimbledon este año. Y no sé si estaré lista para ganar New York. Pero voy a intentarlo. Y los torneos previos serán divertidos”, destacó. De su vida privada, no descartó la posibilidad de volver a ser madre aunque con un condicionamiento: “Definitivamente no quiero volver a quedar embarazada como atleta. Necesito estar dos pies dentro o dos pies afuera“.

Olympia, su única hija hasta el momento fruto de su matrimonio con Alexis Ohanian, tiene 5 años. “Desde que nació, solo ha pasado un período de 24 horas sin mí“, contó. Su vida empresarial y de negocios está vinculada a Serena Ventures, un fondo de inversión: “Este año recaudamos $111 millones de financiamiento externo, de bancos, particulares y oficinas familiares. El setenta y ocho por ciento de nuestra cartera son empresas iniciadas por mujeres y personas de color, porque eso es lo que somos“, cerró.