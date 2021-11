Se desploman las acciones de Despegar en Wall Street tras el cepo de BCRA a los vuelos al exterior

Al mismo tiempo, el riesgo país vuelve a marcar un nuevo máximo post canje al subir hasta los 1875 puntos básicos.

La nueva restricción a la compra de vuelos al exterior con cuotas sin interés impuesta por el Banco Central no sólo trajo consecuencias para aquellas personas que planeaban viajar por fuera de las fronteras nacionales sino también para las empresas de turismo, que en la última rueda de la semana sufrieron la caída de sus acciones en la bolsa de Nueva York.

La agencia de viajes Despegar vio a sus títulos desplomarse en torno al 16,2%. A pesar de ello, al cierre de Wall Street, acotó la pérdida del día a 9 puntos. En la lista le siguieron Tenaris (-6,9%), YPF (-6,8%), Globant (-6,7%), Cresud (-5,4%) y el Banco Macro (-5,4%).

El índice líder S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires perdía a las 15:15 horas un 5%, en los 80.600 puntos. Al mediodía llegó a perforar el piso de los 80.000 puntos.

Los bonos Globales argentinos (en dólares con ley extranjera) cerraron con pérdidas de 1,6% promedio y el riesgo país de JP Morgan trepaba 53 unidades para la Argentina, a 1.875 puntos básicos, un nuevo máximo desde el 10 de septiembre de 2020.

Frente a las restricciones impuestas, Juan Ignacio Paolicchi, economista de Empiria Consultores, analizó: “Es probable que el impacto sea transitorio, porque el mercado siempre termina encontrando la forma de saltar las regulaciones. Las restricciones tienen rendimientos decrecientes, cada vez el beneficio de sacarlas es menor porque se encuentran las maneras de sortearlas.”

En ese sentido, el especialista agrega: “Es una medida que te muestra primero la falta de plan: son medidas aisladas, antes del Black Friday, que sugiere cierta imprevisión. No es algo que se haya consensuado con las cámaras, es algo que de pronto apareció. Y, además, te muestra la escasez de dólares que tiene el país y, sin dólares, no se crece. Hay dos opciones: devaluar o restringir más el cepo. Sea cual sea el camino, ambas opciones tienen un impacto sobre el nivel de actividad e inflación y se ve reflejado en los activos”.

El anuncio del cepo al turismo fue realizado por la entidad que preside Miguel Ángel Pesce, que señaló que “mantener un esquema de pago en cuotas fijas en pesos de bienes que se comercializan en dólares significaba un subsidio a las personas que viajan al exterior”.

En la circular oficial, se detallaba: “establecer, con vigencia a partir del 26.11.21, que las entidades financieras y no financieras emisoras de tarjetas de crédito no deberán financiar en cuotas las compras efectuadas mediante tarjetas de crédito de sus clientes -personas humanas y jurídicas- de pasajes al exterior y demás servicios turísticos en el exterior (tales como alojamiento, alquiler de auto, etc.), ya sea realizadas en forma directa con el prestador del servicio o indirecta, a través de agencia de viajes y/o turismo, plataformas web u otros intermediarios”.