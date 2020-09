Se develó el misterio: ¿Qué hacía Romina Malaspina en la cama con el rapero Ecko?

Hace algunas semanas atrás, el rapero subió una foto a en su cuenta de Instagram donde se la veía a Malaspina acostada en su cama. De inmediato, proliferaron los rumores sobre el inicio de una relación. Hace algunas semanas atrás, Romina Malaspina volvió a llamar la atención en las redes sociales cuando se viralizó una foto en las que se la veía acostada en la cama del rapero Ecko. De inmediato, proliferaron los rumores sobre

En la foto, que el mismo cantante había subido a su cuenta de Instagram, se lo veía sentado al borde de una cama y detrás suyo aparecía una joven rubia boca abajo utilizando su celular. Si bien en un principio no se sabía que se trataba de ella, muchos notaron que la chica que aparecía detrás del músico tenía el mismo tatuaje que la conductora de Canal 26.

Finalmente, este jueves se develó el misterio: sí, era Romina la de la imagen, pero todo se trataba de una escena parte de un nuevo videoclip del rapero argentino.

Malaspina protagonizó la historia del videoclip de “Mujer“, el segundo single del músico parte del EP Young Golden, y en una de las escenas aparece en una cama con la misma vestimenta utilizada en la foto que se había viralizado. No obstante, esto no detuvo las especulación respecto de un romance entre los jóvenes, ya que la revelación de la imagen no descarta, necesariamente, la posibilidad de que estén juntos detrás de cámara.