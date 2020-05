Se disparó 400% la compra de dólar ahorro en abril y los argentinos guardaron u$s 194 M en el colchón

Si bien las reservas aumentaron u$s 7 millones, el dólar ahorro se disparó fuertemente el último mes, según el informe cambiario difundido por el BCRA. La compra depor parte de particulares, mientras que las

Aunque el dato de color es que las «personas humanas» adquirieron en dicho concepto, en términos netos, u$s194 millones durante el último mes mientras que en marzo la compra había sido de apenas u$s 37 millones. Así se desprende del informe cambiario difundido ayer por el Banco Central en el que se destacó, también, que durante abril, las reservas internacionales aumentaron u$s 7 millones, para finalizar el mes con un stock de u$s 43.568 millones. Es decir que la compra neta de dólares para atesoramiento se disparó un 424% en abril, respecto al mes anterior.

Por el contrario, producto del cierre en las fronteras de muchos países por el coronavirus, los gastos efectuados con tarjeta por consumos en el exterior registraron una fuerte contracción del 174% en la comparación mensual ya que en marzo se habían situado apenas por debajo de los u$s150 millones y en abril bajaron a u$s50 millones. Por lo tanto, el saldo completo de compra de dólares reflejó un incremento mensual del 42,5%.

«En el contexto de la pandemia, con impactos tanto en el nivel de actividad global como local, en los flujos de comercio y movimientos de capitales, y en paralelo con el avance en las negociaciones de la reestructuración de la deuda externa pública»,, monto que resultó cubierto por ventas netas del BCRA.

En este marco las empresas del sector real fueron compradoras netas de moneda extranjera por u$s 95 millones mientras que las exportadoras de «Oleaginosas y cereales», vendieron u$s 1221 millones, con una baja interanual de 42%. Cabe recordar que durante noviembre y diciembre pasados, «el sector vendió de forma neta u$s 4600 millones, lo que representó una suba interanual de 84%, básicamente por anticipos y prefinanciaciones del exterior, que se vienen cancelando durante el año 2020«.

Por su lado, las empresas del «Sector Real excluyendo Oleaginosas y Cereales» realizaron compras netas por, principalmente para realizar pagos por importaciones de bienes y servicios, mientras que los «Inversores institucionales y otros»,

La cuenta corriente cambiaria, que comprende el resultado neto de operaciones de cambio registradas como exportaciones netas de bienes y servicios, e ingreso primario y secundario en línea con las definiciones de la Balanza de Pagos, registró un déficit de u$s 155 millones.

En tanto, la cuenta financiera del «Sector Privado No Financiero» tuvo un déficit de u$s 348 millones en abril, como consecuencia de cancelaciones netas de deuda financiera y de la formación de activos externos, compensadas en parte, por ingresos vinculados a inversiones directas.