Se disparó el precio de los huevos: el maple ya supera los $1.000.

Si bien, el maple de huevos subió astronómicamente, desde CAPIA aseguran que seguirá aumentando, y podría superar el 7% este mes.

En este contexto, Qué pasa Salta se comunicó con Juan Kútulas, vicepresidente de la Cámara Argentina de Productores e Industrializadores Avícolas (Capia), quien habló sobre la disparada del precio de los huevos y el motivo detrás de los aumentos de precios.

El productor avícola de Salta aseguró que desde noviembre de 2022 pese a una suba del maíz, se venía postergando aumentar el valor del huevo. «Gracias a dios que aumentaron los precios del huevo porque los costos son muy grandes y veníamos perdiendo plata», dijo Kútulas, y agregó que estaban por debajo del costo, porque la inflación en los últimos tres meses fue muy alta. «Han subido muchos los envases y el alimento balanceado, y nosotros priorizamos a la vez la calidad«. En esa misma línea, el entrevistado aseguró que no sube el precio de las cosas sino que pierde valor el peso.

«Subieron también los salarios, necesitamos mucha mano de obra en esta industria», disparó el empresario. «Un huevo vale $50 y con eso no podés comprar nada, es una proteína espectacular tanto o más que la carne, y es más barata», completó.

Según datos de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia), el precio de venta de la docena en puerta de galpon (lo que recibe el productor) hoy es de $230 a $235 más IVA (unos $287 total), mientras que en diciembre era de $215 a $220 más IVA. Por lo tanto, los aumentos más altos corresponden al resto de los actores de la cadena de comercialización.

Una bandeja de «selección» pasó de $850 a $1000. Pese a que Salta tiene 15 productores avícolas con un total de 1.4000.000 gallinas, «los días de mucho calor, las gallinas no comen, y al no alimentarse no producen. El valor del huevo se rige por la oferta y demanda, hay menos producción«, explicó un empleado de la Granja avícola «La Cañada». A lo que agregó, Guillermo, revendedor de «Huevos K»: «Los insumos como los cereales y las vacunas suben porque su precio aumenta junto con el dólar. Por tal motivo, los incrementos deben ser a diario. Y de donde yo los traigo no bajaron la calidad, y eso es muy importante».

En tanto que los comerciantes aseguran que si bien no ha caído el consumo, ha cambiado las formas de adquirirlo. «Antes los clientes venían a comprar y se llevaban el maple completo, o lo que utilizaban para el mes. Hoy compran lo que necesitan en el día», indicaron. Finalmente, Kútulas aseguró que «el precio de los huevos seguirá aumentando ya que todavía no se ajustaron a los altos índices de inflación».

Preocupación en el sector por la gripe aviar

Otra preocupación que se ha sumado en la mayoría de las granjas tiene que ver con las noticias de casos de gripe aviar en el país, que ha puesto en alerta a la industria.

Con respecto al hallazgo de casos de influenza aviar, en un comunicado la Cámara Argentina de Productores Avícolas (Capia) informó que trabajan en plena coordinación con las autoridades sanitarias y de política agropecuaria para extremar las medidas de prevención y control de esta enfermedad que puede afectar a las aves de los establecimientos productivos del país.

«Es una muy mala noticia, por las consecuencias que puede traer aparejado en términos de mortandad de aves y bajas productivas, pero este es un momento para llevar tranquilidad a los productores y a la población en general, pues al momento se trata de un caso aislado en ave silvestre y estamos con los sistemas activados para mitigar el traslado a transpatios comerciales», dijeron desde Capia en un comunicado.