Se enojó con su auto porque no arrancaba y lo prendió fuego

“Me agarró la locura de quemarlo porque lo paré y no quiso arrancar nunca más. Entonces agarré y le dije a mi mujer: ‘Lo voy a quemar’. Le metí nafta adentro del asiento y lo prendí fuego. Ahora ya no sirve más, que lo venga a buscar un chatarrero y se lo lleve”, explicó el protagonista del hecho.

“Ya está ahora se quemó todo, no pasa nada. Yo no lo puedo arreglar porque estoy tapado de deudas, así que para qué voy a arreglarlo si no lo puedo pagar”, relató Martín quien ahora utiliza más la bicicleta y asegura que va “más rápido”.

La rápida repercusión del hecho y la llegada de los medios para cubrir la noticia parecieron sorprender al joven. “Nunca pensé que iba a pasar esto porque era mío. Lo prendí fuego y apareció la policía, las cámaras y todo por un auto que a mí no me servía y lo quemé, nada más”, contó Martín en Mitre.