Se entregó a la policía el joven que atropelló y mató a un niño de 5 años

Rubén Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que atropelló y mató a Isaac Sus, de cinco años, y dejó con graves heridas a su mamá Débora, para luego fugarse a toda velocidad hace ocho días en el barrio porteño de Flores, se entregó a la policía esta mañana y antes de ingresar a la comisaría le pidió “perdón a la familia” y reconoció que él era quien manejaba al momento del accidente.



Fuentes policiales confirmaron a Télam que Papadopulos se entregó esta mañana a la División Homicidios de la Policía de la Ciudad, ubicada en la avenida Scalabrini Ortiz 1.350, del barrio porteño de Palermo.



“Le pido perdón a la familia”, alcanzó a decir ante los medios Rubén Papadopulos antes del ingreso a la sede policial.



Además, reconoció que él era quien manejaba el Golf GTI blanco que atropelló y mató a Isaac el pasado jueves 17 de diciembre en la intersección de las avenidas Directorio y San Pedrito, en Flores.



Según expresó una fuente de la investigación, el joven se entregó luego de un arreglo entre su abogado y la justicia.



La jueza Patricia Guichandut, titular del juzgado Criminal y Correccional 62, que lleva la causa, había dispuesto ayer la liberación de Rubén Papadopulos, padre del joven, quien se había presentado días atrás e indicado que el auto que provocó la muerte de Isaac era de su propiedad.

«Se fugó porque tenía miedo»

Roberto Herrera, abogado de Rubén Emanuel Papadopulos, el joven de 21 años que se entregó este mediodía luego de permanecer 8 días prófugo tras atropellar y matar a Isaac Sus, de 5 años, y dejar con graves heridas a su mamá Debora, en el barrio porteño de Flores, aseguró que su cliente se fugó “porque tenía miedo».



“El chico no deja de llorar”, afirmó en declaraciones a la prensa el letrado antes de ingresar a la comisaría ubicada en Scalabrini Ortiz 1350, en el barrio porteño de Palermo.



En ese lugar, minutos antes de las 12 se entregó su cliente, quien confirmó que era él quien conducía el Golf GTI blanco que atropelló y mató a Isaac el pasado jueves 17 de diciembre en la intersección de las avenidas Directorio y San Pedrito.



“Es él quien manejaba el auto, estaba muy mal, muy angustiado”, aseguró Herrera y remarcó que Papadopulos se fugó luego del accidente porque “no tenía registro y se asustó por la situación. No sabía que se había muerto una persona, le dijo al padre que había tenido un accidente, pero se enteró por los medios” de lo ocurrido.



Asimismo, el letrado confirmó que el joven “quería presentarse en la justicia pero veía que estaba preso su papá por lo mismo que se lo imputaba a él” y confirmó que la entrega “fue acordada con el juzgado”.



“Estoy esperando las primeras actuaciones, luego lo que surja de las pericias y después de la declaración de él”, apuntó y recordó que en un principio había pedido la eximición de prisión para su cliente pero desistió de la presentación dado que se acordó la entrega.



El letrado no respondió dónde estuvo Papadopulos los 8 días posteriores al accidente, ni tampoco a dónde se dirigía su cliente el día en que atropelló a Isaac y su mamá, y solo advirtió que el joven “quedará detenido” en la comisaría y va a declarar cuando lo llame el juzgado”.



Respecto al hecho, Herrera aseguró que Papadopulos “pierde la visión de quienes estaban cruzando porque un camión pasó en rojo”, e hizo hincapié en que “todavía no se citó al camionero”.



Además, según el abogado el joven circulaba a una velocidad que “no superaba los 55 kilómetros por hora” al momento del accidente y remarcó que es uno de los datos que “determinará la pericia”.



Herrera aseguró que el delito por el que se lo acusa es “homicidio culposo” y aclaró que es un delito excarcelable.



