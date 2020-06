Se filtró el audio de la tercera en discordia entre More Rial y Facundo Ambrosioni

2020-06-06

El ex de la joven quedó expuesto en un vivo de Instagram. Luego, aparecieron pruebas que lo comprometen. Morena Rial Facundo Ambrosioni Luego de la escandalosa separación, en la que hubo hasta acusaciones de violencia, una vez más la expareja volvió a estar en el centro de la escena. Con Facundo Ambrosioni ya instalado en Córdoba, su lugar Natal, y Morena Rial en su casa junto a su hijo Francesco, todo parecía más calmo.

Sin embargo, no es tan así. Si bien entre los dos se lanzan algunos picantes mensajes, en las últimas horas un vivo de Instagram dejó en evidencia a Facundo Ambrosioni. Tras que la hija de Jorge Rial admitiera que lo descubrió siéndole infiel, finalmente llegó la confirmación.

En un video de Ambrosioni haciendo un vivo de Instagram en el que junto una chica con la que charlaba, recordaron una situación íntima entre ellos en un boliche, cuando estaba aún de novio con Morena.

«Te recuerdo lo que pasó en el baño… Yo sé lo que pasó esa noche», le dijo entre risas Antonela Pane, una joven influencer con 500 mil seguidores en las redes. Tras sus palabras, él con picardía le dice: «Contalo porque no me acuerdo, turra».

«¿Vos tomás dos copas de más y no te acordás de lo que hacés? Ese día saliste con tu ex», le advierte ella. «No, no puede ser si estaba con mi ex, un señorito siempre», le aclara él mientras se ríe a carcajadas.

«No hubo after porque el señor estaba casancrem», continuó diciendo la joven, dejando en claro que el fogoso encuentro entre ellos no continuó porque él estaba aún saliendo con Morena Rial.

Si bien no se conocieron más detalles de lo que sucedió entre ellos, un audio se filtró para terminar con el misterio. Antonela Pane, la joven influencer señalada como la tercera en discordia, relató en un audio a una amiga que se besó con Facundo Ambrosioni en un boliche, a pesar de que él estaba allí junto a Morena.

«Lo que pasó fue que en febrero lo vi (a Facundo) en Porto. Él salió con Morena y otros amigos y yo con los míos. Y nada… toda la noche nos hicimos miraditas, yo pasaba y le tocaba la espalda con la mina ahí al lado, rarísimo. Ya nos conocíamos», comenzó relaando en el audio que se filtró.

Luego, conitnuó: «En un momento yo fui al baño de arriba, y él vino… Y en la puerta del baño tipo medio que me lo chapé. Igual todo fue rápido porque a él lo conoce todo el mundo ahí”.

“Yo entré al baño, él después del chape bajó y después lo seguí viendo abajo. Él estaba con Morena y nos hacíamos caras, nos mirábamos, nos reíamos, rarísimo todo. En el vivo (de Instagram) él lo admitió todo esto», concluyó, dejando todos los detalles del encuentro al descubierto y exponiendo que sí hubo un acercamiento entre ella y Ambrosioni.