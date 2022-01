Se negaron a arreglarle el celular por tener una foto con CFK de fondo de pantalla

El episodio ocurrió en un local en pleno corazón de Belgrano; el comerciante compartió la historia en su cuenta de Twitter y el cliente le salió al cruce por la misma vía

Un comerciante se negó a arreglarle el celular a un cliente porque tenía de fondo de pantalla una imagen junto a la actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

Quien reveló el hecho fue el propio comerciante del local ubicado en la calle Cabildo y Blanco Encalada, en el barrio porteño de Belgrano. “Me llegó un cliente para hacerle un servicio técnico al iPhone y lo primero que veo de fondo es esta mujer. Señor, de una vez se lo digo: “Garantía denegada por kirchnerista”, tuiteó el usuario @dacopaale.

Sin embargo, el mensaje llegó hasta el cliente, quien contó su parte de la historia en la misma red social.

“Resulta que mi celular presentó una falla y la persona que me atendió no solo no cuidó la privacidad de un cliente, sino que pensó que jamás iba a llegarme su tweet y su respuesta fue: es mi opinión. Pero… la idea era arreglar el celu. Esto sucedió en Cabildo y Blanco Encalada”, escribió Agustín.

Su mensaje rápidamente llegó a tener más de 13.000 “me gusta” en la red social, como señal de apoyo. Por su parte, el comerciante cambió la configuración de su cuenta a “privada” para evitar que terceros que no lo siguen puedan ver sus mensajes.

Pese a este cambio en la configuración de su cuenta en la red social Twitter, militantes kirchneristas indagaron en otras redes sociales y lo escracharon mostrando su perfil en Instagram.

Además, quienes apoyaron al cliente pidieron la intervención del INADI para que tome medidas contra el comercio denunciado.