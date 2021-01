Se postergó nuevamente el vuelo de Aerolíneas que viajará aRusia para traer las vacunas SputnikV

El vuelo tendría que haber salido el domingo por la tarde, pero desde el Gobierno nacional informaron que por algunos inconvenientes se postergaba para hoy. Finalmente tampoco saldrá este lunes.

El vuelo para buscar las 600 mil dosis de la vacuna rusa Sputnik V iba a ser el domingo. Finalmente se terminó postergando para hoy a la tarde, pero desde Aerolíneas Argentinas comunicaron que no van a despegar. Igualmente se espera que el vuelo sea mañana.

El vuelo estaba programado para este lunes a las 21. Desde la aerolínea informaron que el mismo queda postergado, pero no dieron más detalles al respecto y todavía no se sabe por qué no pueden viajar a buscar las dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

Si bien todavía no hay una nueva fecha, Aerolíneas Argentinas comunicó que lo hará en las próximas horas. El Fondo Soberano de Rusia se había comprometido con el país a enviar 5 millones de dosis a fines de enero, pero los plazos se han ido modificando con el tiempo.

Igualmente desde el ministerio de Salud de la Nación informaron que todos los países tienen inconvenientes con los plazos y que ellos ya lo tenían contemplado. Es por eso que el cronograma de vacunación no corre peligro.

Además, desde el Gobierno ya anunciaron que la vacuna rusa ya se puede aplicar a mayores de 60 años, gracias a una recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT). “Se encuentra en un margen aceptable la seguridad, inmunogenicidad y eficacia“, explicaron.