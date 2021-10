¿Se puede dar vuelta la elección bonaerense?Alerta enJuntos x elCambio por el posible crecimiento delGobierno

A menos de cuatro semanas de las elecciones, algunos sectores opositores temen un posible crecimiento del Frente de Todos por la actual estrategia oficialista. Cuáles son las perspectivas y previsiones.

El triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones primarias fue una sorpresa hasta para los propios protagonistas. Con esos números consolidados y analizados, desde el principal sector opositor trabajan para repetir un resultado favorable en las generales, cuando se definirán las bancas para el Congreso. Pero varios advierten por un posible repunte oficialista.

Quien lo planteó claramente es Diego Kravetz, el segundo de Néstor Grindetti en el municipio de Lanús. «El Frente de Todos tiene entre 6 y 7 puntos para subir. Hay mucha gente que no fue a votar (en las primarias), son votos que pueden ir a buscar», planteó en diálogo con Rivadavia.

En esa línea, analizó que «hay mucha necesidad en el conurbano y mucha lógica de inmediatez a partir de algunos estímulos». Es decir, la mayor presencia del oficialismo y los planes de transferencias directas que están realizando podrían tener una repercusión en las urnas, especialmente en los sectores más postergados.

El secretario de Seguridad del municipio igualmente anticipó que «hay un voto que no van a poder activar: el que tiene mentalidad cultural de clase media pero que hoy es pobre. Ese es el segmento que está enojadísimo con el Gobierno y decide la elección».





Si bien este dirigente lo planteó abiertamente, no es el único que baraja esta posibilidad. Cerca de un dirigente clave de la provincia de Buenos Aires recuerdan que el Frente de Todos perdió 1,8 millones de votos en relación a las primarias de hace dos años, por lo que «tienen un segmento importante para crecer. Así como nosotros estamos trabajando sobre nuestro voto posible, ellos tienen un universo más amplio».

El análisis que se replica es que el sector de votantes pendulares está desencantado con el Gobierno y no lo acompañará, pero que hay un voto propio del Frente de Todos que no fue a votar en septiembre y que no elegiría otra opción. Y hacia allí es que ponen el foco tanto intendentes como candidatos peronistas, tanto por medio de la movilización como con medidas económicas palpables.

Las semanas posteriores a las PASO mostraron al Frente de Todos con la estrategia de reconquistar a los propios. Los cruces internos entre varios ministros y el Presidente, los cambios en el gabinete, los controles de precios, la amenaza de Aníbal Fernández a Nik y la movilización de ayer en Plaza de Mayo no parecen ser cartas de presentación para llegar a electores que los acompañaron en 2019 porque apostaban a un Alberto Fernández moderado.

En cambio, la estrategia de apuntar a los propios podría generar cierto repunte en noviembre. «Algunas encuestas empiezan a mostrar ese crecimiento», revelan desde la oposición, aunque son cautos respecto de lo que pueda suceder.

Sería, aunque con otras herramientas, una iniciativa similar a la de Mauricio Macri en 2019, luego de ser derrotado en las primarias. Con la campaña del «sí se pude» y la movilización en las calles logró mejorar su performance electoral y superar el 40% de los votos.

Otros sectores opositores, sin embargo, observan un escenario similar al de las primarias. «Sí, ellos pueden crecer, pero nosotros también. Se decantarían más hacia las dos principales opciones», observan en una de las provincias más importantes del interior.

Del mismo modo, en la ciudad de Buenos Aires, el distrito más afín a Juntos por el Cambio, hacen otra lectura y confían en «convencer a más vecinos, a los que no fueron a votar. Sobre todo a adultos mayores». La lista encabezada por María Eugenia Vidal se impuso al Frente de Todos, pero tiene el desafío de contener a los votantes de Ricardo López Murphy.